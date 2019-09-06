Штаб Навального готовит «наблюдателей» для срыва выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный готовит своих «наблюдателей» к массовым провокациям на избирательных участках Петербурга с целью сорвать выборы.

В распоряжении известного Telegram-канала «Бойлерная» оказалась аудиозапись, сделанная одним из петербургских активистов во время курсов для наблюдателей. На записи запечатлено, как координатор штаба Навального обучает собравшихся особенностям «работы» на выборах.

В начале тренинга активистам рассказывают о методах борьбы с нарушениями. К примеру, их обязывают фиксировать на видео любую подозрительную деятельность на участках. При этом подчеркивается, что видеофиксация является основной частью работы.

Интересный нюанс заключается в том, что все записи сразу же должны передаваться в штаб, где будут решать, что делать с этими данными дальше.

В ходе выступления координатора становится понятно, для чего на самом деле Навальный отправляет своих наблюдателей на выборы, передают «Народные новости». Голос на пленке сообщает, что активистам нужно будет находиться не только на участках, но и осмотреть окрестности. Их предостерегают: из автобусов могут выходить «ряженые» избиратели, собирающиеся проголосовать по несколько раз.

«Наблюдателям» также строго рекомендую приходит за полтора часа до открытия избирательного пункта, чтобы проверить, если кто рядом подозрительный.

Все это интересно в связи с тем фактом, что накануне оппозиционеры начали распространять листовки для своих сторонников. В них описывается, как «правильно» нужно срывать выборы. В частности, один из пунктов гласит, что активисты должны приводить своих друзей и родственников к участку еще до его открытия, чтобы их могли заснять и выдать за подкупленных избирателей.



В заключении голос на пленке сообщает, что «если не происходит никаких нарушений на УИК, значит мы их создаем сами!».

Предлагается несколько вариантов фиксации «нарушений»: снять проголосвавшего у урны таким образом, как будто он собирается осуществить вброс бюллетеней. Второй вариант включает намеренную организацию конфликта с членами избирательной комиссии. Таким образом можно добиться своего удаления с участка, а после и скандала по этому поводу.

Отметим, ранее в пятницу сообщалось, что тысячи незаполненных направлений наблюдателей нашли у ФБК Навального. Все они предоставлены московским отделением КПРФ и подписаны депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Как сообщает координатор московского штаба Навального Олег Степанов, в ходе обысков в ФБК (обыски проходили по делу об отмывании денег) было изъято 2,5 тысячи направлений наблюдателей. Напомним, СК РФ начал расследование в отношении ФБК, который подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.