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Путин пожелал успехов участникам крымского телекинофорума «Вместе»

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Путин пожелал успехов участникам крымского телекинофорума «Вместе»

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников крымского телекинофорума «Вместе», который в пятницу стартует в Ялте и продолжится до 12 сентября.

Глава государства отметил весомый вклад, который вносит форум в гуманитарный обмен, а также пожелал участникам мероприятия успехов и вдохновения.

«Форум неизменно отличается богатой, насыщенной конкурсной программой, создает теплую атмосферу дружеского общения, которая позволяет участникам делиться идеями и замыслами, находить точки творческого соприкосновения», — говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Форум был основан в начале двухтысячных и с тех пор ежегодно проводится в Ялте. Как утверждают организаторы, главная цель мероприятия — отстаивание идеи мирного сосуществования стран и народов, культур и традиций.

«Только вместе мы сможем жить в мире и уважении, противостоять угрозам войны и террора», — говорится на официальном сайте «Вместе».

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Источник: Пресс-служба Кремля
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