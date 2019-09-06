Путин пожелал успехов участникам крымского телекинофорума «Вместе»

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников крымского телекинофорума «Вместе», который в пятницу стартует в Ялте и продолжится до 12 сентября.

Глава государства отметил весомый вклад, который вносит форум в гуманитарный обмен, а также пожелал участникам мероприятия успехов и вдохновения.

«Форум неизменно отличается богатой, насыщенной конкурсной программой, создает теплую атмосферу дружеского общения, которая позволяет участникам делиться идеями и замыслами, находить точки творческого соприкосновения», — говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Форум был основан в начале двухтысячных и с тех пор ежегодно проводится в Ялте. Как утверждают организаторы, главная цель мероприятия — отстаивание идеи мирного сосуществования стран и народов, культур и традиций.