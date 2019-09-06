Составлен топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2019 году

Лондон, 6 сентября. Эксперты лондонского агентства IHS Market составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире по показателям за первые шесть месяцев 2019 года. По их подсчетам, самым популярным гаджетом стал смартфон компании Apple — iPhone XR.

Стоимость этой модели составляет около 749 долларов, тогда как современные флагманские смартфоны достигают в своей цене до тысячи долларов и выше. По информации аналитиков, в первой половине 2019 года объем поставок iPhone XR по всему миру составил 26,9 миллиона единиц: в первом квартале отгрузили 13,6 миллиона гаджетов, во втором — 13,3 миллиона.

Вторым в топе продаваемых смартфонов стал гаджет южнокорейской компании Samsung, пишет портал MobiDevices. Речь идет о модели Galaxy A10. Объем продаж этого устройства за шесть месяцев 2019 года составил 13,4 миллиона единиц. На третьей строчке рейтинга расположился смартфон Samsung Galaxy A50: в 2019 году компания поставила 12 миллионов устройств этой модели.

По словам аналитика агентства Джуси Хонга, «яблочная» компания производит небольшую серию смартфонов, поэтому количественные продажи каждой модели оказываются высокими. Южнокорейская компания Samsung, хотя и реализует в общей сумме больше смартфонов, однако на отдельные модели приходится не так много продаж, как в случае с Apple. Отмечается, что в топ-10 самых продаваемых гаджетов вошли сразу три смартфона компании из Купертино.

В рейтинг агентства также попали: Apple iPhone 8 с объемом продаж в 10,3 миллиона устройств, Xiaomi Redmi 6A (10 миллионов), Xiaomi Redmi Note (10 миллионов), Samsung Galaxy J2 Core (9,9 миллиона), Oppo A5 (9,7 миллиона), Apple iPhone XS Max (9,6 миллиона) и Samsung Galaxy A30 (9,2 миллиона).

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует выпустить новую бюджетную версию iPhone. По словам источников, новый смартфон будет обладать флагманскими техническими характеристиками.