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Захарова поделилась, как совмещать работу и личную жизнь

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Захарова поделилась, как совмещать работу и личную жизнь

Москва, 6 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что карьера не может стать преградой для женщины, которая хочет создать семью.

Ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала отрывок из передачи «Святая правда» с участием протоиерея Андрея Ткачева, в которой он назвал три критерия «нормальных мужчин».  По его словам, каждый нормальный мужчина должен хотеть завести детей, уметь заработать необходимые средства, а также не иметь «разрушающих привычек».

Захарова призналась, что ее часто спрашивают о том, как ей удается совмещать карьеру и личную жизнь.

«Многие меня спрашивают, как найти мужа. Два дня назад (на Восточном экономическом форуме – Прим. ФАН) во Владивостоке спросил китайский журналист, как я совмещаю личную жизнь и карьеру. Этот вопрос часто мне задают», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что слова протоиерея Андрея Ткачева являются хорошим советом для тех, кто не может найти мужа или не знает о том, как совместить личную жизнь и карьеру, передает URA.RU.

Согласно данным из открытых источников, Мария Захарова состоит в браке с бизнесменом Андреем Макаровым с 2005 года. Будущие супруги познакомились в США, где Захарова работала дипломатом. Через пять лет в их семье родилась дочь.

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