Бразильский министр пошутил над «страшной» женой Макрона

Бразилиа, 6 сентября. Очередной дипломатический скандал вспыхнул в пятницу в Бразилии во время участия министра экономики Паулу Гедес в экономическом форуме.

Выступая перед залом, чиновник позволил себе оскорбительный выпад в адрес супруги президента Франции Эммануэля Макрона, которая ранее уже удостаивалась грубого комментария от президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Президент не солгал, она действительно страшная, это чистая правда», — заявил Гедес.

Министр тут же добавил, что это на самом деле некрасивых женщин не бывает, бывают неудачные ракурсы. Позже он извинился, сказав, что это была лишь шутка, и он никого не хотел ей задеть, пишет «Царьград».

Отметим, что жена Макрона уже не первый раз подвергается насмешкам со стороны бразильских чиновников. Ранее один из бразильских пользователей опубликовал в соцсетях коллаж, на котором изображены Болсонару и Макрон со своими женами. Под снимком он написал: «Теперь вы понимаете, почему Макрон устраивает травлю на Болсонару?», намекая разницу во внешности первой леди Франции, которая намного старше мужа, и первой леди Бразилии. В комментариях под постом Болсонару написал: «Не унижай мужика, лол». Позже политик удалил эту запись.

Реакция Макрона не заставила себя ждать. Он осудил своего коллегу и заявил, что «великому народу Бразилии, вероятнее всего, стыдно за своего гаранта». Впоследствии известный бразильский писатель Пауло Коэльо записал видеообращение к французам, в котором попросил у них прощения за поведение своего президента.