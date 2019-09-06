У России нет оппозиции. Роман Носиков об атаке на Эллу Памфилову и атмосфере ненависти

То, что произошло сегодня с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, — очень важное и печальное напоминание для всех нас.

Важен тут не только сам факт покушения — а я убежден, что это было именно покушение, а не роковая случайность, или эксцесс другого преступления, или постановка. И даже не то важно, что Элла Александровна отдубасила нападавшего стулом.

Важна реакция на это покушение со стороны оппозиционных политиков, либеральных СМИ и их аудитории. Вот как выглядит эта реакция:

Вот еще:

Хватит пока.

А вот реплика одного блогера-рецидивиста:

Это он шутит так.

Но особенно мне хочется отметить вот эту реплику:

Это не аноним из комментов, не украинский тролль, не школота с митинга. Это Татьяна Фельгенгауэр, ведущая программ на радиостанции «Эхо Москвы».

Еще совсем недавно мы все желали ей скорейшего выздоровления. Сочувствовали ей. Ужасались тому, что с ней произошло, — когда некий мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и попытался убить ее ножом.

Тогда на этом радио и во всех прочих либеральных СМИ, а также в штаб-квартирах оппозиционных движений стоял один сплошной непрерывный ор — о том, что виноваты в произошедшем кремлевский режим и прокремлевская пресса. Что это они создали в России «атмосферу ненависти», из-за которой и произошло зверское покушение на носителя свободы слова. Что это они, режим и его медиа, натравили несостоявшегося убийцу на беззащитную журналистку.

Никто и не подумал извиниться, когда выяснилось, что причиной нападения на Фельгенгауэр стало психическое расстройство нападавшего — гражданина Израиля, полагавшего, что та сексуально преследует его с помощью радио.

Такая она, атмосфера ненависти.

И вот перед нами — преступление, совершенное практически наверняка по политическим мотивам. На Эллу Александровну напали, очевидным образом, в связи с исполнением ею служебного долга. За два дня до важных выборов в стране.

При этом все последнее время в отношении Памфиловой разжигалась ненависть. Этим занимались все те же либеральные СМИ и те же оппозиционные политики, кто громче всех орал.

Они рисовали информационный портрет Эллы Александровны исключительно грязью.

Они делали все для того, чтобы сделать председателя ЦИК объектом ненависти.

Они обвиняли ее во всех грехах.

Они переводили внимание публики с жуликоватых кандидатов и мертвецов в подписных листах — на нее, Памфилову.

Их посеянная ненависть взошла и заколосилась. Она, эта ненависть, и вчера никого из них не смущала: ни оппозиционных блогеров, ни либеральные СМИ. А сегодня, после нападения, — и подавно.

Знаете, что это означает?

Это означает, что в России нет оппозиции.

То, что мы зовем «оппозицией», — не более чем условность, к которой мы прибегаем от неготовности называть вещи своими именами.

Нет в России никакой оппозиции. Нет ни оппозиционных политиков, ни оппозиционных СМИ.

Потому что оппозиция человечности — это не политическая платформа, это вычеркивание себя из человечества.

Перед нами — нелюди.

Эти когда-то люди, чтобы перестать быть русскими, — перестали быть людьми.

Вырусь — это всегда и вылюдь.

Нет никаких оппозиционных политиков. Есть преступники и мошенники, делающие бизнес на ненависти.

Нет никаких оппозиционных СМИ. Есть русофобские машины дезинформации, фабрики ненависти, полные аналоги радио «Тысячи холмов».

Они одобряют любые преступления против неугодных — политически, культурно и этнически чужих. Они оправдывают как частный террор — в случае с Памфиловой, — так и геноцид русского населения целого Донбасса.

Нет в России никаких «совестей нации», верящих в «слезинку ребенка». Этих слезинок уже река из Донбасса натекла, и что? Никто из совестливцев ничего себе не промочил.

Нет в России оппозиции. А есть информационная обслуга западенских фашистов и исламистских террористов. Есть подрядчики, формирующие в России структуры из зомби. Из тех, кого поразила распространяемая ими ненависть.

Спасибо, что освежили память, зрение и мотивацию к работе, нелюди. Спасибо, что еще раз заставили вспомнить, кто из вас кто.

…Оппозиция в России когда-нибудь, конечно, появится. И возможно, даже я к ней примкну.

Но принимать за нее это — просто унизительно. Мы до такой степени никогда не оголодаем.