Сирия, 7 сентября. Террористы ИГ1* устроили засаду между Раккой и Ат-Табкой, нанеся урон бойцам SDF****. Проиранские ополченческие отряды «Хашд аш-Шааби» создают свои подразделения ВВС в Ираке. Протурецкие боевики ССА** сжигают оливковые деревья в Африне на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): сжигает оливковые деревья на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо.

Курды: в результате засады, устроенной между Раккой и Ат-Табкой «спящими ячейками ИГ, потеряли 12 бойцов ранеными и убитыми.

«Исламское государство»1 (ИГ): застрелило одного радикала SDF в провинции Хасака; ранило двух мирных жителей и убило курдского бойца в результате активации СВУ в Ат-Табке.

«Хашд аш-Шааби»: создают свои подразделения ВВС в Ираке после налетов американо-израильских беспилотников в Багдаде.

Провинция Алеппо

Оккупационные силы Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, сожгли сотни оливковых деревьев в окрестностях города Маабетла, расположенного к северо-западу от Африна. Данная деятельность протурецких радикалов фиксировалась на окраинах поселков Кадж-Касим, Дила и Рота, сообщает агентство ANF. Ранее данный кантон в северо-западной части провинции Алеппо занимали курдские Отряды народной самообороны (YPG). Они были выбиты оттуда в ходе операции Анкары и ее наемников в марте 2018 года. Вскоре после завершения наступления курды начали ответную операцию под названием «Гнев оливок» в надежде вернуть район или по крайней мере нанести максимальный урон противнику.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка к западу от Ракки прогремел взрыв. Согласно информации новостного Twitter-канала Unified Syria, там сработало самодельное взрывное устройство, установленное неизвестными лицами. В результате погиб один курдский боец из отрядов Сирийских демократических сил (SDF). Кроме того, были ранены два местных жителя. Предполагается, что СВУ было заложено террористами «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ), широко распространившихся по всей территории так называемой Рожавы на северо-востоке САР.

Ресурсы джихадистов ИГ заявляют о проведении засады на шоссе между Ат-Табкой и Раккой, передает военный источник в Twitter (@TRACterrorism). По их данным, в ходе налета в сумме были убиты и ранены 12 радикалов из Рабочей партии Курдистана (РПК). Стоит отметить, что оба города и обширные территории между ними были захвачены курдами при поддержке Соединенных Штатов еще в 2017 году. Несмотря на это, однако, там до сих пор активно действуют остатки бандформирований ИГИЛ1.

Провинция Хасака

В населенном пункте Аль-Шахади, расположенном в горном районе Джабаль Абдул-Азаз в провинции Хасака, неизвестными боевиками было совершено убийство одного из членов «Демократических сил». По сведениям портала Al Nour, боец SDF был застрелен. Местные источники уверены, что нападавшие являлись членами одной из спящих бандгрупп «Исламского государства». В результате их постоянных атак и обстрелов на территории Заевфратья, однако, все чаще гибнут не только курдские радикалы, но также и гражданские лица. Тем не менее тщательных мер безопасности оккупантами в регионе так предпринято и не было.

Ирак

Представители проиранских шиитских отрядов «Хадж аш-Шааби», действующих на территории Ирака на стороне Багдада в борьбе с террористами, заявили о начале создания внутри их организации собственных подразделений военно-воздушный сил, сообщает информагентство Iraqi News. Напомним, несколько недель назад в окрестностях иракской столицы было осуществлено несколько налетов на позиции «Хадж аш-Шааби». По заявлению ополченцев, задействованные в бомбардировках с воздуха дроны принадлежали израильской стороне, однако использовались там американскими военными. Предполагается, что именно эти авиаудары окончательно побудили командиров Сил народной мобилизации сформировать собственные ВВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.