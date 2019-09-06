СМИ сообщили о разочаровании китайца, клонировавшего своего кота

Пекин, 6 сентября. Китайский бизнесмен Хуан Юй, клонировавший своего умершего кота, оказался разочарован новым питомцем. Как сообщают СМИ, на клонирование животного у ученых ушло семь месяцев.

Кот по кличке Чеснок, принадлежавший предпринимателю, умер зимой 2019 года. После смерти кота Хуан Юй вспомнил, что читал о клонировании собак в Китае, и решил, что вернет питомца к жизни таким способом.

«В моем сердце Чеснок незаменим», — заявил Хуан Юй.

Chinese man heartbroken by pet cat’s death, kept its body in fridge & cloned it for S$48,000https://t.co/Iev1ImpLea pic.twitter.com/RmU4eJupoM — Mothership.sg (@MothershipSG) 5 сентября 2019 г.

Он обратился в коммерческую компанию по клонированию домашних животных, которая базируется в Пекине. За то, чтобы специалисты воссоздали Чеснока, Хуан Юй заплатил 35 тысяч долларов. При этом он отметил, что его питомец — британский короткошерстный кот — стоил дороже.

На клонирование животного у специалистов ушло семь месяцев, пишет издание Mothership, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». Чеснок стал первым клонированным котом в Китае, однако Хуан Юй был разочарован результатом. По его словам, котенок лишь напоминает Чеснока: у него более светлый цвет шерсти и другой цвет глаз. Сообщается, что кот проведет в лаборатории еще месяц, после чего его отдадут бизнесмену.

Ранее сообщалось, что фирма, которая клонировала Чеснока, в ближайшем будущем приступит к массовой торговле клонированными котами. При этом в перспективе компания планирует начать массовое клонирование почтовых голубей и лошадей.