СМИ сообщили о разочаровании китайца, клонировавшего своего кота

Пекин, 6 сентября. Китайский бизнесмен Хуан Юй, клонировавший своего умершего кота, оказался разочарован новым питомцем. Как сообщают СМИ, на клонирование животного у ученых ушло семь месяцев.

Кот по кличке Чеснок, принадлежавший предпринимателю, умер зимой 2019 года. После смерти кота Хуан Юй вспомнил, что читал о клонировании собак в Китае, и решил, что вернет питомца к жизни таким способом.

