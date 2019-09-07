Сирия, 7 сентября. ВКС России осуществили разведывательные вылеты в Идлибе. Курды захватили подконтрольное властям САР здание в городе Хасака. Самолеты международной коалиции и Турции провели совместное патрулирование местности в Северной Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов юго-западнее Алеппо; обнаружили сеть подземных переходов на севере Хамы; обследовали территорию города Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Аш-Шамия» («Левантский фронт»): организовала нападение на мирных жителей в Африне.

Курды: утверждают, что подбили турецкий вертолет на севере Ирака; обменивались ударами с боевиками в северной части Алеппо; открыли беспорядочную стрельбу в ходе обысков в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали 25 человек в Хасаке по подозрению в связях с ИГ1; освободили одного из ранее задержанных террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре; захватили подконтрольное сирийскому правительству здание в городе Хасака.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом САА на границах «Большого Идлиба»; перекрыла шоссе вблизи города Сармада на севере провинции Идлиб.

Международная коалиция: совместно с ВВС Турции приступила к патрулированию местности на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

В северной части региона накануне обострилось вооруженное противостояние на линии разграничения сил курдов и поддерживаемых Анкарой исламистов. Согласно данным военного источника в сети Twitter (smmsyria), Отряды народной самообороны (YPG) вели перестрелки с протурецкими боевиками неподалеку от города Кабасин. До сих пор не поступало никакой информации о потерях сторон в живой силе или технике.

На западе провинции тем временем фиксировались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и боевиками исламистских бандгрупп. В связи с продолжающимися провокационными обстрелами со стороны радикалов артиллерия Сирийской арабской армии (САА) была вынуждена нанести ответные удары. Под огнем оказались укрепления джихадистов на окраине населенного пункта Джазрайя, передавал Twitter-канал (Step_Agency).

Вновь поступали данные о притеснении мирных жителей в северо-западной части Алеппо. Сообщалось о нападении членов формирования «Джебхат Аш-Шамия» («Левантский фронт») на жилой дом в Африне, которое привело к убийству женщины 74 лет и аресту ее супруга. Целью проведенного налета являлось ограбление. Также стало известно о том, что в одной из тюрем протурецких бандгрупп в результате пыток скончался сириец курдского происхождения.

Вечером стало известно о взрыве СВУ вблизи военного штаба «Сирийской свободной армии»** (ССА) в городе Африн. В установке бомбы обвинялись курдские радикалы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились сведения о последствиях рейдов курдов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Согласно информации новостного портала Orient-News, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) открыли стрельбу в жилых кварталах, что привело к убийству одного и ранению еще нескольких мирных жителей. Позднее лидеры местных племен провели встречу, после которой было объявлено о введении режима тишины в населенном пункте.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), несмотря на попытки пресечь подпольную деятельность террористов «Исламского государства»1, накануне курды, напротив, освободили одного из ранее задержанных боевиков за выкуп.

Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), сирийские военные тем временем продолжили обследовать районы города Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что обыски в квартале Аль-Джура привели к аресту ряда подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц.

Сообщалось о взрыве в населенном пункте Багуз Фаукани, подконтрольном SDF. По сведениям Twitter-канала (EuphratesPost), детонировало СВУ, заложенное джихадистами ИГ еще во время оккупации города. В результате инцидента был убит один мужчина из числа мирных жителей. Позднее еще один взрыв остатков боеприпасов боевиков произошел в городе Абу-Хардуб, что привело к гибели ребенка.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) продолжила атаковать позиции террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» в южной части региона. Как передавал новостной портал Step News Agency, под ударом оказались укрепрайоны «Джебхат Ан-Нусры»1*** вблизи населенных пунктов Аль-Амирия, Тель Ан-Нар, Кафр-Саджна и Маарет Ан-Нуман. Кроме того, обстрелу подверглись фортификационные сооружения исламистов в районе города Бдама, расположенного недалеко от границы с провинцией Латакия. Медиапортал Masar Press Agency передавал, что российские военные самолеты осуществляли патрулирование на границах «Большого Идлиба», дабы предупредить возможные попытки атак исламистов. Позднее здесь также были замечены сирийские ВВС.

После полудня стало известно о перекрытии трассы в районе города Сармада, которая соединяла северные районы Идлиба с контрольно-пропускными пунктами «Атма» и «Баб Эль-Хава» на границе с Турцией. Блокировка движения по шоссе означает для местных жителей невозможность покинуть территорию «Большого Идлиба». Это стало причиной массовых протестов.

Провинция Хама

Крупная сеть подземных тоннелей, вырытых исламистами вооруженной оппозиции, была обнаружена в северной части Хамы. Агентство новостей Arabi Today сообщало о том, что масштабы найденного сооружения соразмерны с городом Аль-Латамина, под которым оно и располагается. Отмечалось, что помимо продовольствия и оружия под землей также находились медицинские центры и места для проведения совещаний. На осмотр всех крупных пещер у журналистов медиапортала ANNA-News, прибывших к тоннелям, ушло три дня.

Провинция Хасака

В северной части Хасаки состоялось совместное патрулирование ВВС Турции и международной коалиции США. По сведениям новостного агентства Al Nour, союзники осуществляли мониторинг обстановки в районе Рас Аль-Айна в рамках соглашения о формировании «зоны безопасности».

В административном центре провинции тем временем продолжились обыски, проводимые курдскими радикалами якобы с целью поимки боевиков «Исламского государства». Рейды привели к задержанию 25 гражданских лиц, которые были обвинены в сотрудничестве с террористами или протурецкими исламистами.

Во второй половине дня поступили данные о захвате курдами здания, подконтрольного правительству САР, в административном центре провинции. В координации с силами западной коалиции курды переоборудовали его в штаб-квартиру так называемой милиции «Асайиш», установив вокруг блокпосты.

Очередная партия военной техники от сил международного альянса во главе с США прибыла на позиции курдов в Хасаке. По информации SOHR, в провинцию были переброшены порядка 150 грузовиков.

Ирак

В приграничных районах на севере Ирака накануне продолжились столкновения между турецкими войсками и членами курдских вооруженных формирований. Информационное агентство ANHA News утверждало, что курды подбили вертолет ВВС Турции в районе Харкук на юге Иракского Курдистана. Турецкие медиапорталы данные сведения, тем не менее, не подтверждали. Напомним, Анкара объявила о начале операции «Коготь», в рамках которой разворачиваются боевые действия на сирийско-турецкой границе, 27 мая. За это время курды потеряли сотни своих бойцов. Только за последний месяц были уничтожены 125 радикалов РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.