Москва отметила вклад Мугабе в развитии дружеских отношений с РФ

Москва, 6 сентября. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе внес существенный вклад в развитие двухсторонних отношений с Россией. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ, выступая по случаю смерти африканского политика.

«Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость. Отмечаем большой личный вклад Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений», — говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что экс-лидер Зимбабве посещал Россию не менее трех раз — в 1985, 1987 и 2015 годах. Кроме того, он получил звание почетного профессора МГУ имени Ломоносова.

Напомним, что в пятницу в возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. С 1980 по 1987 годы политик занимал пост премьер-министра африканской страны, а с 1987 по 2017 годы управлял государством в качестве президента.

Осенью 2017 года ему пришлось уйти в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». После этого пост главы государства занял Эммерсон Мнангагва, чью кандидатуру предложила партия.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Российский лидер отметил, что Москва всегда будет помнить Мугабе как последовательного сторонника развития дружественных отношений между странами, который многое сделал для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.