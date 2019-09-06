Сирия, 6 сентября. Курды подозреваются в организации взрыва у штаб-квартиры протурецких боевиков в Африне. Коалиция США направила конвой с военной техникой и оборудованием на позиции курдов в Хасаке. ВВС Сирии провели разведывательные вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию для разведывательных полетов в Идлибе.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в южной части Идлиба.

Международная коалиция: направила 150 грузовиков с техникой и оборудованием в контролируемые курдами районы Хасаки.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): провели спецоперацию в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве в городе Африн. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), целью атаки являлась штаб-квартира одной из протурецких бандгрупп. Никаких сведений о последствиях случившегося пока не поступало. По предварительным данным, к организации взрыва имеют отношение радикалы курдских вооруженных формирований, осуществляющие подпольную деятельность в районах, подконтрольных «Сирийской свободной армии»** (ССА) и связанным с ней формированиям, в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем агентство новостей ANHA News передает, что в кантоне продолжаются похищения гражданских лиц неизвестными. Сообщается об исчезновении четырех сирийцев, которые проживали в населенном пункте Араб-Шейху в округе Мобата. Напомним, местные активисты возлагают ответственность за участившиеся похищения мирных жителей на протурецких джихадистов, которые стремятся заработать путем вымогательства выкупа.

Провинция Дейр-эз-Зор

На оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях провинции прогремел еще один взрыв. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), детонация мины произошла в населенном пункте Абу-Хардуб юго-восточнее Меядина. Инцидент привел к гибели ребенка по имени Мухаммед Аль-Амир. Предполагается, что СВУ было установлено террористами «Исламского государства»1 еще во время контроля над городом. Напомним, несколько часов назад также поступали сведения о гибели одного из гражданских лиц в результате взрыва бомбы, оставленной джихадистами в населенном пункте Багуз-Фаукани.

Провинция Идлиб

Оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о новых вооруженных стычках Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп в южной части Идлиба. Военнослужащие правительственных подразделений ведут огонь по зонам дислокации джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Ар-Ракайя и Ан-Накир. Напомним, действие режима прекращения огня, который был введен на линии разграничения сил, не распространяется на «Джебхат Ан-Нусру»1*** и группировки, выступающие на ее стороне.

В то же время в зоне «Большого Идлиба» были замечены сирийские военные самолеты. По данным того же источника, вылеты ВВС Сирии носят разведывательный характер. Напомним, в первой половине дня здесь также вела работу российская авиация.

Провинция Хасака

Агентство новостей Fars News сообщает о том, что возглавляемая США международная коалиция перебросила новую партия подкреплений в контролируемые «Демократическими силами Сирии» (SDF) районы Хасаки. На позиции курдов прибыли около 150 грузовиков с военной техникой и материально-техническим оборудованием. Интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) связывает это с недавним заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности приступить к наступлению на севере САР без согласия Вашингтона, в случае если США не выполнят свои обязательства по созданию «зоны безопасности».

Ирак

В провинции Ниневия прошла спецоперация бойцов ополчения «Хашд Аш-Шааби», целью которой стало предотвращение взрывов СВУ, заложенных террористами подпольных групп «Исламского государства», в жилых районах населенных пунктов. Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что в соответствии с полученными разведданными Силы народной мобилизации выявили три заминированных автомобиля в различных районах. Все они были уничтожены. Напомним, о полном освобождении страны от ИГИЛ1 было объявлено в конце 2017 года после зачистки от джихадистов города Рава в провинции Аль-Анбар. Несмотря на это, в Ираке до сих пор продолжают осуществлять подпольную деятельность так называемые спящие ячейки террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.