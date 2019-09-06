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Симоньян призвала всех нуждающихся обращаться к ней за помощью

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Симоньян призвала всех нуждающихся обращаться к ней за помощью

Москва, 6 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала попавших в беду людей  обращаться к ней за помощью.

Главный редактор RT подчеркнула, что она готова помочь всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию или беду и не способен решить ее самостоятельно. Симоньян призвала всех нуждающихся отправлять ей личное сообщение в социальной сети Instagram, а также обращаться в благотворительный и социальный проект RT «Дальше действовать будем мы».

«В ответ на просьбу вам приходит вот такой комментарий от моих коллег из нашего проекта «Дальше действовать будем мы» @act.next: «Написали Вам в личные сообщения».  Дальше вы переписываетесь с нашими сотрудниками. Они проверяют, насколько правдива история. Если все правда, вы отправляете мне номер счета, я перевожу на него часть своей зарплаты», — написала Симоньян на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что к настоящему моменту помощь получила Наталья Желтухина, которая ранее работала медсестрой, однако была вынуждена стать таксистом и переехать в старый дом, чтобы помочь своей маленькой дочери, страдающей от рака почки. Кроме того, помощь получила Марина Пушкова, которой было нечем кормить пятилетнего сына.

Симоньян призвала обращаться к ней всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Она также добавила, что им с мужем хватает зарплаты, поэтому они готовы помочь нуждающимся.

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