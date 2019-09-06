У Навального при обысках нашли пустые направления наблюдателей от КПРФ

Москва, 6 сентября. Тысячи незаполненных направлений наблюдателей нашли у ФБК Алексея Навального. Об этом в пятницу сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка», который опубликовал фотографию одного из направлений.

Все они, как утверждает автор поста, предоставлены московским отделением КПРФ и подписаны депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Как сообщает координатор московского штаба Навального Олег Степанов, в ходе обысков в ФБК (обыски проходили по делу об отмывании денег) было изъято 2,5 тысячи направлений наблюдателей.

«Изъяли направления. Около 2,5к. Забрали все ПСГ (направления с правом совещательного голоса — прим. ФАН), но оставили некоторые направления наблюдателей, которые уже бесполезны», — пишет он в Twitter.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал расследование в отношении ФБК, который подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следователи проверили счета сотрудников фонда и обнаружили, что через них проходили суммы в миллионы рублей неясного происхождения. Только на счета подозреваемых в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах поступило более миллиарда рублей.