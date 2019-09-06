Следователи по делу МН17 «подставили» жительницу Перми

Пермь, 6 сентября. Жительница Перми, чью «переписку» с российским военнослужащим пытаются выдать за доказательства по делу о крушении малайзийского Boeing-777, опровергла все озвученные данные.

Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием катастрофы борта МН17, сбитого над Донбассом, озвучила ранее новое «доказательство» того, что в момент катастрофы на Украине присутствовала российская установка «Бук».

«Доказательством» стала переписка во «ВКонтакте» военнослужащего 2-го батальона 53 зенитной бригады Максима Г. из Татарстана с некой девушкой по имени Анастасия Дорохова. В ходе общения молодой человек намекает девушке, что их батальон направляется на Украину. В состав этой колонны и входил «Бук», которым якобы был сбит малазийский Boeing.

По фотографии профиля журналисты KP.RU отыскали девушку из «переписки». Ей оказалась 25-летняя жительница Перми Ксения Илларионова. Девушка была шокирована тем, что ее имя фигурирует в громком расследовании.

«Фото на странице мое, но я впервые слышу об этой переписке. Слушайте, я в шоке, если честно, в большом. — Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка!» — заявила девушка журналистам.

По словам Ксении, свой первый аккаунт во «Вконтакте» она завела еще 11 лет назад. После этого два или три раза меняла страницы.

Девушка уверяет, что никогда не вела переписку ни с одним военнослужащим. Зато ей известно о фейковой странице, созданной на основе ее данных. Несколько лет назад один из друзей кинул ей ссылку на страницу девушки по имени Настя Миронова. На фото этого профиля была установлена личная фотография Ксении, нагло украденная с ее страницы.

Журналисты обнаружили еще несколько фейковых страниц, на которых была использована фотография Ксении. «Не исключено, что фейк «Дороховой» создали следователи или разведка», — полагают авторы материала.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Расследование обстоятельств крушения проводит международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов без участия России. Следствие безосновательно утверждает, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоящего на вооружении одной из бригад Вооруженных сил РФ.

МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес РФ голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко. В российском оборонном ведомстве сообщили, что все ракеты с двигателями, подобными тому, что продемонстрировали следователи, были утилизированы после 2011 года.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.