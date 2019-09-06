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Роскосмос создаст новую ракету среднего класса «Союз-6»

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Роскосмос создаст новую ракету среднего класса «Союз-6»

Москва, 6 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена создать новую ракету среднего класса.

По его словам, в настоящее время «в полный рост» идет разработка ракеты «Союз-5», ее планируют запустить с комплекса «Байтерек» в Казахстане.

«Скорее всего, на базе этой ракеты мы будем создавать еще одну ракету среднего класса «Союз-6», — заметил Рогозин.

Как сообщил глава госкорпорации, президент России Владимир Путин поддержал предложение о запуске новой линейки российских ракет. Он добавил, что новый пилотируемый корабль уже может быть введен в эксплуатацию в 2023 году. Рогозин заметил, что в 2026 года будет состыковка с международной космической станцией, а в 2025 году будет запущена пилотируемая программа на этом корабле.

Ранее сообщалось, что заказчик получит ракету «Союз-2.1а» для первого запуска космонавтов при помощи этого типа носителей еще до конца текущего года.

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