Путин поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Амурской области

Благовещенск, 6 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительную помощь пострадавшим от наводнения в Приамурье. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи Владимира Путина с Василием Орловым обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка, в результате которого оказались подтопленными населенные пункты в 21 муниципальном образовании Амурской области.

«В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания», — сказал Песков.

Напомним, продолжительные ливневые дожди в конце июля привели к сильному паводку в Амурской области. В результате увеличения уровня воды в реках несколько десятков населенных пунктов оказались подтоплены. Паводок подтопил более 100 линий электропередачи. В ликвидации последствий паводка были задействованы 958 человек, более 200 единиц техники и 30 плавательных средств. Спасатели эвакуировали более 2,3 тысячи человек.

Кроме того, под водой оказался Норский заповедник, где вода залила ряд построек по крышу. На плывущих по воде деревянных предметах можно было наблюдать спасающихся мышей, ящериц и пауков.