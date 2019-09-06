Бастрыкин вручил медаль следователю, покорившему Эльбрус на инвалидной коляске

Санкт-Петербург, 6 сентября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в пятницу наградил сотрудника Академии СК РФ Николая Евтуха, который, будучи инвалидом-колясочником, смог покорить вершину Эльбруса в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Старший методист академии получил из рук председателя Следственного комитета почетную ведомственную медаль «Доблесть и отвага». По словам Бастрыкина, Евтух и другие офицеры СК РФ, которые участвовали в восхождении, продемонстрировали уважение к подвигу предков.

«С Эльбрусом была связана оборона Кавказа и эти места обагрены кровью защитников нашей Родины. Здесь погибли тысячи советских солдат. Люди разных национальностей на склонах кавказских гор отдали жизнь, написав одну из славных страниц в истории войны», — цитирует главу СК РФ пресс-служба ведомства.

Отметим, что Николай Евтух 19 лет назад стал инвалидом в результате ранения, полученного во время столкновения с боевиками в Чечне. В августе этого года он вместе с товарищами поднялся на вершину Эльбруса и развернул там знамя Следственного комитета РФ.