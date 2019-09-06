Киев готовит повторение ситуации с малайзийским Boeing и уже подтянул ПВО

Воинские формирования, подконтрольные Киеву, могут использовать противовоздушные зенитно-ракетные комплексы 9К33 «Оса» для осуществления провокации, в том числе с целью срыва намеченного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Оса» может в данной ситуации использоваться для борьбы с беспилотниками, она для этих целей очень эффективна. Вертолетов там нет, самолетов — тоже. По наземным целям ее сложно применить», — считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что ВСУ периодически устраивают провокации против ОБСЕ, которая использует БПЛА для контроля за соблюдением перемирия. И было уже несколько случаев, когда их беспилотники сбивали подразделения, подконтрольные Киеву.

«А провокация наверняка готовится! — уверен Кнутов. — Киев может подготовить военную операцию против ДНР и ЛНР, подтянуть войска и тяжелую артиллерию. И вот этот комплекс «Оса» вполне может быть впоследствии представлен как оружие ополченцев, потому что у защитников ДНР «Осы» есть, они этого и не скрывают. То есть представьте себе, сбивается из засады, организованной на линии соприкосновения, беспилотник ОБСЕ. А потом в этом обвиняют ополченцев. В этот момент ВСУ начинают боевые действия, дроны наблюдателей не могут ничего отследить… То есть вполне возможна военная провокация, вероятно даже, имеющая целью сорвать намеченный обмен, в котором Виктор Медведчук и платформа «За жизнь», а не Владимир Зеленский, играют решающую роль».

По мнению собеседника ФАН, таким образом, может, пусть в меньших масштабах, повториться ситуация с гибелью малайзийского Boeing, которая может быть впоследствии развернута в более серьезный, нежели на сегодняшний день, военный конфликт.

«Зеленский много говорил на тему перемирия. У него достаточно рычагов, он легко может дать команду отвести войска на 10-15 км, и никаких боевых действий не будет. Но он этого не делает! — констатировал Кнутов. — Он фактически продолжает ту же политику, которую вел Петр Порошенко, только с другой риторикой. Кроме того, поражает его заигрывание с нацистскими батальонами. Он, еще когда играл в «Квартале 95», старался делать реверансы в их сторону. И за все годы ни один его концерт не был сорван нацистами, в то время как многие другие украинские артисты от них страдали. Это говорит о том, что он постоянно со своих концертов переводил деньги на нужды нацистов».

Эксперт отметил и то, что на своей должности по-прежнему остается министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Это также говорит о поддержке нацистских батальонов со стороны Зеленского», — подытожил он.

Напомним, согласно информации, распространенной рядом Telegram-каналов, в Донбассе зафиксировано передвижение подразделений ПВО украинской армии. Очевидцы в Донецкой Народной Республике запечатлели на видео передвижение зенитно-ракетных комплексов 9К33 «Оса» в районе города Волноваха. Комплексы двигались в направлении поселка Бугас.