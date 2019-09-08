Избирательные участки открылись в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Все избирательные участки в Петербурге начали свою работу в 8.00 в воскресенье. В Северной столице проходят выборы сразу двух уровней — губернаторские и муниципальные.

На пост главы города претендуют кандидаты Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Кроме того, петербуржцам предстоит выбрать депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях (во всех, кроме Автово). В муниципальных выборах участвуют около полутора тысяч кандидатов от разных партий.

Проголосовать можно как на избирательном участке (определяется по месту регистрации), так и на дому. Последний вариант предназначен для граждан, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок лично. Для этого им нужно подать заявку в УИК до 14.00 8 сентября.

Жители Петербурга, которые на момент выборов будут находиться в Москве, Ленинградской или Псковской области, могут проголосовать на специально организованных там экстерриториальных участках, если они подали соответствующую заявку до 4 сентября.

Отметим, что в единый день голосования выборы проходят в 13 регионах. Россиянам предстоит выбрать местных депутатов, глав регионов и некоторых депутатов Госдумы.