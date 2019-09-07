Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогнозы, коэффициенты, дата и время боя, где смотреть

В субботу, 7 сентября, состоится титульный поединок в рамках турнира UFC 242 за звание чемпиона мира по смешанным единоборствам между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Где и во сколько смотреть поединок

Бой между Хабибом и Порье состоится на площадке The Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Их выход в октагон планируется 7 сентября в 23 часа по московскому времени. Прямая трансляция турнира начнется на Первом канале в 22 часа 30 минут. А в 21 час стартует и онлайн-трансляция основного кадра из Абу-Даби в официальной группе «Спорт на Первом» в соцсети «Одноклассники».

Стриптиз перед боем

Оба бойца выступают в легкой весовой категории, то есть должны весить не более 70,3 кг. Еще за три дня до церемонии взвешивания, состоявшейся 6 сентября, вес спортсмена из Дагестана был выше допустимого почти на шесть килограммов, но благодаря изнурительной диете и истязающим тренировкам Хабибу удалось сбросить его до требуемых цифр. Правда, для взвешивания ему пришлось полностью обнажиться.

Чем прославились бойцы

Последний бой Нурмагомедова прошел ровно одиннадцать месяцев назад — 7 октября 2018 года, когда 30-летний россиянин предсказуемо защитил чемпионский пояс, победив удушающим приемом в четвертом раунде 31-летнего ирландца Конора Макгрегора. После поединка между ними произошла потасовка, из-за которой Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Хабиба на девять месяцев и оштрафовала его на 500 тысяч долларов. Конора наказали отстранением на полгода.

Что касается соперника Нурмагомедова, то Порье прославился тем, что 5 апреля этого года неожиданно победил своего соотечественника Макса Холлоуэя, который считался безусловным фаворитом поединка. И с того момента Дастин является временным чемпионом UFC в легком весе.

Что говорят соперники друг о друге

«Очень хороший соперник. Многие ему не дают шанса, но я так не думаю. Очень хороший ударник, много дрался, очень много дрался с хорошими соперниками. Я готовлюсь как на самый тяжелый бой», — говорит Нурмагомедов о Порье.

Американец в свою очередь отмечает, что у Хабиба было 27 боев и 27 побед.

«Это все, что нужно знать», — констатирует Дастин, у которого 31 бой и 25 побед.

Прогнозы и коэффициенты

Эксперты увлеченно обсуждают, кто окажется сильнее — абсолютный чемпион или временный. И все-таки прогнозы на стороне дагестанца.

Что касается букмекерских ставок, то более 91% беттеров ставят опять-таки на победу Хабиба. Его коэффициент составляет 1,2. Коэффициент Порье — 4,6.