Музей обороны и блокады Ленинграда готов к открытию после реконструкции. ФАН-ТВ

Кусочек хлеба на весах в магазине перед маленьким ребенком — экспозиция, где каждый из блокадников узнает себя. Ленинград в голодное время, когда взрослые и дети умирали от истощения и холода.

«Да, вот такая я была, 7 лет. Восьмой год шел, это я, в таком виде. Мороз-то был страшный. Такой зимы, по-моему, никто не видел в городе. Мало того что сугробы, и снег, и все, но еще и мороз, и потом — стекол-то в домах не было», — делится воспоминаниями Елена Тихомирова, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда».

А эти детские игрушки достали со дна Ладожского озера, с затонувшего судна. Озеро было единственной транспортной магистралью. Этот путь назвали Дорогой жизни. Есть экспозиция под названием «Мастерская творческого работника», где представлено творчество художников в годы Великой Отечественной войны. Отдельное место — промышленности: образцы вооружения, здесь и подлинный пулемет максим, модернизированный на Ленинградском заводе. Как выглядел быт простых людей, чем занималась служба НКВД и многое другое о времени блокадного Ленинграда.

«Здесь вот эта парта, по легенде, была расположена в той школе, где училась Таня Савичева. Представлен очень интересный, на мой взгляд, экспонат — дневник ученицы Аллы Киселевой, она жила с родителями в бомбоубежище Эрмитажа несколько месяцев, этот дневник ей подарили родители на день рождения 18 декабря 1941 года», — прокомментировала Юлия Ульянова, начальник научно-просветительского отдела.

В создании новой экспозиции музея участвовали известные ученые, исследователи, сами ветераны и блокадники. Передавали ценные экспонаты из семейного архива.

«Июнь 1943 года — моя мама получает открытку от отца с фронта. Он на Волховском фронте, 1943 год, 20 июня 1943 года, он пишет: «Целую, дорогая, на фронте все спокойно, дали немчуре прикурить, взяли в плен фельдфебеля». Но самое главное для меня — пишет: «Ничего не делай, пусть будет, и жди меня». Это про меня, мама была в то время беременна», — рассказал Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики России.

Музей обороны и блокады Ленинграда был создан еще в 1946 году. В 1952-м его закрыли и заново открыли лишь в годы перестройки, в 1989 г. С прошлого года музей был на реконструкции.

«Ленинградцы, ветераны, блокадники уже второй раз отстояли этот музей, и вы видите, в каком прекрасном состоянии он находится. Главное, что Владимир Владимирович поддержал эту идею, это предложение и выделил из резервного фонда 150 миллионов рублей для того, чтобы музей был в таком виде», — заявил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Музей будет расширяться — новые площади и новые экспозиции. Будут и филиалы по городу — на предприятиях, в школах. Что касается этой экспозиции, посетители смогут увидеть ее уже 8 сентября. Реконструированный музей откроется в день начала блокады Ленинграда.