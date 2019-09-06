Севастопольские спасатели вытащили из ямы двух пони

Севастополь, 6 сентября. Севастопольские спасатели вытащили из двухметровой ямы двух пони.

Инцидент произошел на мысе Фиолент в Севастополе. Два белоснежных пони угодили в двухметровую яму на стройплощадке, которая была вырыта под фундамент для дома. Пони паслись недалеко от стройплощадки, которая находится на частной территории.

Животные были привязаны, однако им удалось освободиться, после чего они угодили в котлован. Случайный прохожий заметил лошадей в яме и вызвал спасателей.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС, которые попытались вывести животных по трапам. Однако пони не захотели покидать яму. Позднее на место инцидента прибыл подъемный кран, после чего лошадей удалось вытащить из котлована, передает ForPost.