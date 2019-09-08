«Динамо» предоставило Хохлову карт-бланш

Москва, 8 сентября. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов продолжит работу с командой. По информации Федерального агентства новостей, руководство клуба не планирует расставаться со специалистом, поскольку считает, что еще рано подводить итоги его работы из-за ряда поздних подписаний футболистов.

По данным источника, вопрос перестановок на тренерском мостике с начала чемпионата поднимался однажды, однако до обсуждения отставки не дошло. При этом известно, что есть ряд тренеров, которые ждут возможности возглавить «Динамо» и даже связывались с руководителями клуба по поводу рассмотрения их кандидатуры.

После 8 туров «Динамо» занимает 11-е место, в активе команды 9 набранных очков. Перед началом сезона команде была поставлена задача занять место, которое позволит ей выступать в еврокубках в следующем сезоне.