Путин поддержал идею разработки многоразовых ракет

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания ракет многоразового использования. Об этом в пятницу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам встречи с главой государства на космодроме «Восточный».

«Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения. Это тематика, которая позволяет начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого — ракеты-носителя сверхлегкого класса», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что Путин в пятницу посетил «Восточный» и посмотрел корпуса, где производятся новые ракеты-носители, космические аппараты, а также разгонные блоки и блоки выведения ракет на орбиту.

Президент потребовал от рабочих, чтобы они уложились в срок и дали Роскосмосу возможность осуществить в 2028 году запуск ракеты сверхтяжелого класса. По словам российского лидера, «Восточный» не только даст толчок развитию российской космонавтики, но и поможет обеспечить Дальний Восток рабочими местами.

Космодром «Восточный» строится с 2011 года. В апреле 2016 года с него было впервые выведено на орбиту три спутника. В 2022 году с «Восточного» планируется запустить беспилотный корабль «Федерация», а в 2024 году — корабль с экипажем.

Космодром находится в 45 км от города Свободный Амурской области. Благодаря такой отдаленности траектория полета ракет не проходит над густонаселенными районами России или над территорий иностранных государств.