Горшенев рассказал, какую программу готовит к выступлению на фестивале «Наши в городе»

Москва, 6 сентября. Лидер группы «Горшенев» Алексей Горшенев рассказал, что на масштабном фестивале в Москве «Наши в городе» планирует исполнять только хиты.

Он объяснил, что «Нашествие» — это глобальное мероприятие, которое заряжает позитивными эмоциями и вызывает неподдельный интерес. Музыкант подчеркнул, что группа «Горшенев» на фестивале исполнит только те композиции, которые стали хитами.

«Учитывая, что наша команда молодая, мы очень бережно относимся к своим новинкам, и представляем их на специальных сольных концертах, например, в Москве в RED клубе 25 октября», — цитирует Горшенева НСН.

Музыкант также объяснил, в чем различия между музыкальными мероприятиями в центре Москвы и за его пределами. С его точки зрения, городской фестиваль можно характеризовать как более сдержанный, а «полевой — более разухабистый».

«В городе все способствует организации фестиваля, в поле все способствует дезорганизации. Да и не стоит забывать, что слоган «Нашествия» — «Главное приключение лета!» — сказал Горшенев.

Отметим, «НАШЕ Радио» в честь 872-го дня рождения Москвы готовит грандиозный фестиваль «Наши в городе», который пройдет на открытой площадке, расположенной на проспекте Академика Сахарова. Для жителей и гостей столицы выступят 22 известных коллектива, а хедлайнерами станут Вадим Самойлов и Гарик Сукачев.

Как рассказал заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев, в Москве фестиваль будет проводиться всего второй раз за свою 17-летнюю историю. По его словам, главное отличие мероприятия этого года заключается в том, что оно пройдет в День Города, когда в столице много различных площадок.

«Так сложилось исторически, что фестиваль проводится в очень интересных местах. Например, в Санкт-Петербурге в 2017 году фестиваль проходил на Дворцовой площади, а в прошлом году в Москве — на Васильевском спуске. В этом году мы попросили больше места, и нам выделили одну из самых крупных площадок — это проспект Академика Андрея Сахарова», — поделился Андрей Матвеев.

Он также подчеркнул, что для гостей фестиваля будут работать спортивные, развлекательные и детские зоны, фудкорты и ярмарки.