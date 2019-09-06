Каким будет День выборов? ФАН-ТВ

«Единый день голосования в Москве и регионах. Прогнозы» — круглый стол на такую тему прошел сегодня в Москве.
В дискуссии на площадке пресс-центра МИЦ «Известия» приняли участие видные политологи — журналист Павел Данилин, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Модератором мероприятия являлся генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, чем отметилась в этом году предвыборная гонка и наложат ли эти события отпечаток на результат выборов, Павел Данилин заявил, что митинги могут оказать некоторое воздействие на ход народного волеизъявления.
«Это говорит о том, что есть определенный тренд, определенные общественные настроения, разочарование классической партийной системой — когда есть правые, левые, центристы и так далее. И к нам это тоже пришло, это нужно констатировать», —отметил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.
В ходе обсуждения, порой переходившего в жаркий спор, политологи поговорили о феномене летних митингов, различных способах сбора подписей, голосовании и теории будущей полной цифровизации всего выборного процесса.
«Если не в кратко, то в среднесрочной перспективе все выборы будут такими. Они будут в Интернете, вот совершенно точно. Как бы кто ни хотел держаться за какие-то анахронизмы, за бумажки, «сапог в бою надежней» — ничего не получится, вот точно совершенно», — считает Мартынов.
«Вспомнить, сколько людей обманули вот этими звонками, у вас там сейчас снимают… — Правильно! А сколько людей обманули в 90-х годах, на выборах, когда за них вбрасывали бюллетень? Теперь же этого нет?! — Уважаемый право-патриотический фланг нашего заседания, а где наши серверы-то стоят? — Это хороший вопрос… — В Центризбиркоме… — Нет. — Хотелось бы, чтоб так. — В итоге серверы стоят…», — добавил полемики Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
Еще одна важная тема, которую затронули спикеры – вмешательство, нарушение чистоты как самого избирательного процесса, там и предвыборных кампаний. Здесь слово взял Алексей Мартынов.
«Что касается вмешательства извне. Я так скажу, они даже не стесняются этого и вполне публично делают заявления. Буквально вчерашнее заявление в сенате США — призыв ввести дополнительные санкции по поводу того, что в Москве пресечены незаконные массовые акции, и, дескать, это недемократично. Вот что это как не вмешательство в электоральные процедуры? Это вмешательство продолжается, не секрет, что большая часть финансирования этой деструктивной деятельности идет именно из-за рубежа, много фактов по этому поводу. Я думаю, что создание парламентской комиссии как раз и поможет правоохранителям в выявлении подобных фактов. Я имею ввиду связи этих деструктивных сил с финансированием извне. Не только финансированием, кстати, речь идет не только про деньги, а, в том числе методологическую подпитку, обучение активистов. На этих московских мероприятиях, в кавычках мероприятиях, мы видели вполне. Еще раз подчеркиваю, не стесняются — они сами это все снимают и транслируют во всяких социальных сетях. Мы видели вполне технологичных подготовленных людей, которые организуют вот эту массу».