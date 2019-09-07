Восточный экономический форум собрал 8,5 тысяч участников. Россия за неделю. ФАН-ТВ

День знаний Первый звонок на этой неделе прозвенел почти для двух миллионов первоклассников. День знаний в России отмечали в этот раз дважды. По традиции 1 сентября и на следующий день. Дело в том, что праздник выпал на выходной, поэтому во многих регионах решили провести линейки второго числа. Песни, танцы, стихи о любимых учителях… А многих школьников Санкт-Петербурга еще ждал сюрприз. В городе к началу учебного года открылись девять новых школ. Еще две появятся до конца 2019-го. Средняя 147-я школа в этом году приняла сразу 10 первых классов. Здесь также будут обучать детей с ограниченными возможностями. «Мы взяли все-таки курс на то, чтобы детишек порадовать, особенно детишек с ограниченными возможностями по здоровью. И здесь два класса именно для таких детишек. Там по 12 человек всего будет», — рассказал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга. Всего же в этом году за парты сели свыше 16,5 млн школьников. А в вузах теперь обучается более 4 млн студентов. Кстати, приятные для них новости. С этого учебного года стипендии проиндексировали на 4%. Минимальная поддержка учащихся вузов в России повысилась до 1633 рублей.

Путин проинспектировал Тулун А вот в городе Тулун Иркутской области школьников с праздником поздравил сам президент России Владимир Путин. В регион он прибыл, чтобы проверить, как идут восстановительные работы. Этим летом тулунская школа №6 попала в зону подтопления. Урон получила существенный. Но строители за короткие сроки успели провести все необходимые ремонтные работы. Теперь здесь также учатся ребята из аварийной школы №20, которая разрушилась во время наводнения. «Знаю, что многие из вас – и не только здесь присутствующих, наверное, а вообще детей в городе – в этой сложной зоне, как оказалось, зоне затопления, вели себя очень мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хочу и вас, и всех остальных, которых я не вижу, которых здесь нет, поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году», — поздравил всех российский президент. Большая вода в Иркутскую область пришла в конце июня. Уровень рек поднялся из-за проливных дождей. В регионе охваченными водой оказались более 100 поселений. Во время паводка погибли 25 человек. До сих пор в области идут восстановительные работы. Владимир Путин уже приезжал, чтобы оценить масштабы трагедии. На этот раз он проверил выполнение его распоряжений. Как выяснилось, у местных жителей немало претензий к властям региона. Одна из них — вопрос с жильем. Владимир Путин пообещал, что режим ЧС в регионе сохранится до полного решения этой проблемы. «Здесь в Тулуне мы приняли решение привлекать местных строителей. Это касается строительства дамб и жилья. Будем по максимуму привлекать местных предпринимателей», — пообещал Владимир Путин.

В России прошел ВЭФ-2019 Владивосток в пятый раз стал площадкой для масштабного Восточного экономического форума. На острове Русский собрались свыше 8 500 тысяч человек из 65 стран. Это люди, которые развивают и хотят развивать российский Дальневосточный регион. Сделать так, чтобы жизнь каждого здесь стала лучше. Не секрет, что для этого необходимо вывести на новый более высокий уровень здравоохранение, образование, сельское хозяйство и промышленность. Так что одна из важных задач форума — поиск инвесторов. Уже существующие проекты (самый известный из них - «Дальневосточный гектар») принесли в регион почти полтриллиона рублей инвестиций и рабочие места для 40 000 дальневосточников. Как отметил президент России Владимир Путин, с каждым годом территория меняется в лучшую сторону. На Дальнем Востоке планируют реконструкцию 40 аэропортов, создание медицинского кластера, разработку программы, по которой приезжие врачи и учителя будут получать двойные выплаты. «Нам необходимо повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — рассказал о планах президент.

Сроки за беспорядки И к другим темам. В столице России продолжаются судебные процессы, касаемые незаконных митингов в Москве. А точнее, их участников. Нескольких агрессивных демонстрантов приговорили к реальных срокам. На скамье подсудимых оказался Кирилл Жуков. На акции 27 июля он ударил росгвардейца. Несмотря на видеодоказательства, нарушитель своей вины не признал. Суд приговорил Жукова к трем годам лишения свободы. Волна незаконных митингов захлестнула столицу России в июле и августе. Видимо, вдохновившись призывами западников, провокаторы вместе с организаторами-навальнистами вышли поддержать некоторых так называемых оппозиционеров, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. А причина этого – многочисленные поддельные подписные листы. Митингующие действовали агрессивно. Они бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, призывали к беспорядкам. Среди таких Иван Подкопаев и Данила Беглец. Они получили три и два года соответственно. На акции 27 июля Подкопаев распылил газовый баллончик в лица двух силовиков. Последствия тяжелые — у мужчин ожог глаз. При себе у митингующего были ножи, молоток и противогаз. И еще одно громкое дело. Блогера Владислава Синицу признали виновным в экстремизме. В Twitter он опубликовал скандальный пост, в котором призывал к насилию над детьми стражей порядка. Экстремизм, никак иначе.