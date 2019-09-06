«Одноклассники» запускают собственный новостной сервис

Москва, 6 сентября. Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила систему «Новости регионов», которая будет автоматически подбирать для пользователя информацию о жизни его города, области, края или республики.

«В основе работы нового сервиса лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, для какого региона будет интересна новость, и персонализирует ленту под читателя», — говорится в официальном блоге «Одноклассников».

Авторы инициативы уверены, что новый сервис окажется полезен как для пользователей ОК, которые всегда будут в курсе происходящего, так и для местных СМИ, которые увеличат свою аудиторию за счет соцсетей. Администрация ОК уже протестировала новую технологию, которая хорошо зарекомендовала себя.

ОК обещает поддерживать официальные группы местной прессы, в которых публикуется не менее 50 постов в сутки и на которые подписано не менее 10 тыс. человек. На сегодняшний день в «Одноклассниках» насчитывается около 150 верифицированных групп местных СМИ.

Более того, «Одноклассники» готовы предоставить СМИ средства на продвижение своих новостей через рекламный кабинет ОК и регулярную промо-поддержку. На это могут претендовать издания, которые прошли отборочный тур конкурса OK Media Challenge. В течение четырех недель журналистам предстоит обучиться работать с инструментами, предлагаемыми соцсетью, а жюри из числа сотрудников Mail.ru Group оценит результаты этой работы.