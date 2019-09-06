Способный разрушить город астероид приближается к Земле

Москва, 6 сентября. Астероид из группы Аполлона пролетит рядом с Землей вечером 6 сентября. Астероид 2019 GT3, впервые замеченный 3 апреля 2019 года, пролетит рядом с Землей со скоростью 20 километров в секунду.

По данным Центра изучения космических объектов в ближнем космосе (CNEOS) NASA, астероид 2019 GT3 движется со скоростью 50 тысяч километров в час. В момент сближения расстояние между Землей и астероидом будет достигать 7,5 миллиона километров от центра планеты.

В настоящее время астрономы не знают точных размеров астероида. Однако предварительные расчеты свидетельствуют о том, что его размеры могут составлять от 170 метров до 379 метров. Астрономы отмечают, что данный астероид является потенциально опасным. Один оборот астероид 2019 GT3 вокруг Солнца происходит за 3,64 земных года.

Астероид обладает энергией 50-мегатонной ядерной бомбы. В случае столкновения астероида с Землей, он может уничтожить небольшой город, оставив после себя огромный кратер.

В конце августа специалисты NASA сообщили о приближении двух гигантских астероидов к Земле. По данным американских экспертов, космические объекты под кодовыми названиями 2000QW7 и 2010CO1 приблизятся к Земле 14 сентября 2019 года. Диаметр одного из астероидов составляет около 650 метров. Размер второго небесного тела достигает 260 метров. По предварительным данным, оба астероида пролетят мимо Земли на расстоянии 5,3 миллиона километров.