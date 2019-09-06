Маркелов призвал «очиститься от скверны» после поразившей его выходки Хамзаева в эфире НТВ

Общественной палате РФ нужно рассмотреть вопрос исключения из числа своих членов руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, устроившего скандал на съемках на НТВ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил советник руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, политик Михаил Маркелов, также присутствовавший в студии.



Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин 5 сентября выгнал Хамзаева из студии. Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» во время эмоционального обсуждения возможного запрета на продажу алкоголя лицам в возрасте до 21 года схватил за край пиджака другого гостя программы — политолога Алексея Тимофеева — и пригрозил выкинуть его из студии. Ведущий потребовал от разгорячившегося Хамзаева покинуть помещение. Уходя, общественник сорвал с себя микрофон и швырнул его в сторону. Позднее в интервью ФАН Андрей Норкин озвучил стоимость поврежденного оборудования.

«Здесь самой Общественной палате нужно очень внимательно отнестись к этой ситуации — посмотреть, насколько те люди, которые приходят сегодня там работать, отвечают моральным, прежде всего, этическим нормам», — заявил Михаил Маркелов.

Политик и бывший депутат Госдумы отметил уже традиционно пристальное внимание ко всем действиям и словам членов парламента и жесткую критику по поводу любого неосторожного высказывания депутатов. По словам Маркелова, даже являясь представителями власти, члены парламента на самом деле ограничены законодательными функциями, в отличие от общественников.

«Общественные организации должны подавать пример того, как взаимодействовать с властью и быть яркими и очень тактичными выразителями интересов этого общества, а не бандитами из 90-х годов, которые навязывают свою точку зрения и тем более занимаются рукоприкладством», — пояснил свою позицию политик.

Михаил Маркелов подчеркнул, что такие институты гражданского общества, как Общественная палата, должны быть избирательными в формировании своего состава и принимать меры в случае инцидентов, подобных выходке Хамзаева.

«Ни в коем случае нельзя давать спуску таким ситуациям. Если общественность и журналисты будут обращать внимание на такие случаи, то, по крайней мере, мы очистимся от скверны — по-другому это не назовешь», — добавил собеседник ФАН.

Маркелов также предположил возможные мотивы поступка главы «Трезвой России». По его словам, Султан Хамзаев еще до съемки, когда на его одежде закрепляли микрофон, уже выглядел агрессивным и с самого начала позволял себе резкие высказывания. Руководитель общественного движения попытался использовать обсуждение запрета на продажу алкоголя до 21 года как повод напомнить о существовании ушедшей в последнее время со страниц СМИ «Трезвой России».