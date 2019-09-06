Торговцы органами охотятся на детей и женщин в зоне оккупации США в Сирии

В Хасаке фиксируются все новые случаи похищений детей для последующего изъятия у них органов и продажи на черном рынке, передает портал Orient News. Так, в районе Аш-Шаддади к югу от административного центра сирийской провинции были обнаружены останки трех детей, пропавших ранее, со следами насильственного хирургического вмешательства. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Последним в поселке Абадан было найдено тело четырехлетней девочки Нур Авад Аль-Джарбу, которая исчезла около недели назад. Как показало вскрытие, после убийства преступники изъяли почки, печень, сердце и глаза. Притом это уже шестой такой случай в городе Аш-Шаддади и его предместьях.

Аналогичные чудовищные нападения с похищением органов (в первую очередь на детей и женщин) происходили и в соседней провинции Ракка. Ряд налетов злоумышленников, к счастью, удалось предотвратить благодаря усилиям местного населения. Никакого полноценного противодействия данным преступлениям в регионе не проводится.

Между тем жители уже неоднократно обращались к представителям оккупационных властей из состава курдских Демократических сил Сирии (SDF) и войск западной коалиции, возглавляемой США. Несмотря на то, что курды захватили контроль над всей северо-восточной частью республики, ни в Хасаке, ни в Ракке ими не было предпринято почти никаких мер для пресечения дальнейших подобных преступлений.

Напомним, ранее источники одного из местных информационных порталов — Raqqa is Being Slaughtered Silently — связывали участившиеся за Евфратом похищения и случаи контрабанды органов с деятельностью наиболее радикальных отрядов SDF. Происходит ли это при их непосредственном участии или при их попустительстве и бездействии — так или иначе, они в той или иной степени виновны в тех ужасах, которые разворачивается на подконтрольных им территориях.

Доктор военных наук, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что систематически данные похищения вряд ли бы могли осуществляться в зоне оккупации Соединенных Штатов по крайней мере без ведома их самих. В беседе с корреспондентом ФАН он также напомнил, что такие же бесчеловечные преступления происходили ранее и в других горячих точках, где действовали американские войска.

«Когда разворачивались военные действия в Косово, правозащитники трубили во все колокола о том, что сепаратисты из числа косоваров занимались незаконной трансплантацией органов. Все это как раз происходило на территориях, находящихся под контролем американцев. Сейчас в Сирии мы видим примерно ту же картину. Выдвигать какие-то прямые обвинения пока было бы, конечно, преждевременно, но можно заметить, что вся эта торговля человеческими органами ведется строго в границах зоны оккупации Вашингтона. Я думаю, что на этом построен целый бизнес, который, вероятно, курируется контрактниками или военными инструкторами из состава сирийской группировки вооруженных сил Штатов», — предположил наш собеседник.

Он также не исключил серьезного участия в этой преступной схеме представителей курдских «Демократических сил», которые являются главным исполнителем воли США в арабской республике. В этом могут быть замешаны отдельные полевые командиры SDF, и это объяснило бы большое число случаев похищений курдами не только молодых людей, но и женщин с детьми.