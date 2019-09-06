Донбасс сегодня: артиллерия ударила по ДНР, Киев вербует психов для работы агентами в ЛНР

Донбасс, 6 сентября. Украинская армия применила дальнобойную артиллерию в Донецкой области. Обстрелами ВСУ ранена мирная жительница ДНР. Нацбаты и спецслужбы Киева привлекают в качестве шпионов проституток и психически нездоровых людей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщают о 21 нарушении «бессрочного» перемирия со стороны украинских силовиков — два в ЛНР и 19 в ДНР. Два населенных пункта вблизи Луганска обстреляны из минометов и гранатометов. В ДНР ударам подверглись города и поселки на Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях.

Наибольшему количеству обстрелов подвергается южное направление ДНР, в частности населенный пункт Коминтерново и территория, прилегающая к нему. Ранним утром 5 сентября украинские силовики нанесли удар из артиллерии калибром 152 мм по селам Качкарское и Роза вблизи Коминтерново. По этим населенным пунктам выпущено более 40 артиллерийских снарядов, в результате чего травмирована мирная жительница, а четыре дома полностью уничтожены.

Беспилотник «Фурия» сбит ПВО ЛНР в Первомайске

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в пятницу рассказал об уничтожении силами ПВО разведывательного беспилотного летательного аппарата ВСУ под грозным названием «Фурия». С его помощью проводилась разведка в районе города Первомайска.

Вовремя замеченный беспилотник сбит, и командование 72-й механизированной бригады ВСУ лишилось своей воздушной техники. Фото- и видеоматериалы, находящиеся на БПЛА, подтвердили нахождение шести украинских минометов, размещенных в нарушение мирных договоренностей во дворах частных домов. Народная милиция передала имеющиеся данные в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к материалам уголовных дел, возбужденных в отношении украинских командиров.

Министерство госбезопасности ЛНР выявило сумасшедшую пособницу «Айдара»

Луганские чекисты в ходе оперативной разработки выяснили местонахождение жительницы поселка Новосветловка, которая была завербована командованием националистического батальона «Айдар». Гражданка оказалась состоящей на психиатрическом учете, говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что украинские силовые органы целенаправленно привлекают к сотрудничеству лиц, имеющих психологические патологии, для ведения на территории республики подрывной деятельности.

Жительница Новосветловки была завербована еще в 2014 году и занималась сбором и передачей информации о местных жителях, поступивших на службу в Народную милицию и борющихся за независимость ЛНР. После освобождения поселка силами сопротивления пособница «Айдара» выехала на Украину в составе националистического батальона, который до освобождения населенного пункта бесчинствовал в нем.

Однако теперь она была вынуждена вернуться в республику в связи с необходимостью проходить лечение по своему основному учетному заболеванию. В МГБ ЛНР отметили, что лица с низкой социальной ответственностью и страдающие психическими заболеваниями представляют оперативный интерес для украинских спецслужб ввиду того, что не способны отдавать себе отчет в совершаемых действиях.