Открылись избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в столице в 8.00 по местному времени.

В единый день голосования жителям Москвы предстоит выбрать членов парламента города седьмого созыва. Именно они в ближайшие пять лет будут защищать интересы москвичей, принимать бюджет города, его законы и постановления, а также контролировать их исполнение.

Выборы пройдут по мажоритарной системе, то есть 45 депутатов будут избраны в столичный парламент по одномандатным округам, без партийных списков. Всего зарегистрированы 225 кандидатов — представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Родины», «Партии Роста», «Яблока», «Гражданской силы» и «Зеленых», а также около 60 самовыдвиженцев.

Голосование 8 сентября будет проходить по месту регистрации граждан. Для того, чтобы узнать номер, адрес и телефон своего избирательного участка, москвичу необходимо зайти на сайт Мосгоризбиркома и воспользоваться строкой поиска. Там же появится список кандидатов от указанного избирателем округа.

Итоги голосования окружные избирательные комиссии объявят не позднее пятого дня со дня выборов. На основании их протоколов городская комиссия не позднее, чем на десятый день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.

Как рассказал ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, столица полностью готова к выборам. Были решены вопросы как с оснащением участков, так и с безопасностью на них.