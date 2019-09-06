НТВ показал, как навальнисты свозили на митинги в Москву «политических гастарбайтеров»

Так называемые «независимые кандидаты» из числа сторонников команды скандального блогера Алексея Навального, снятые с выборов в Мосгордуму из-за многочисленных нарушений, попытались превратить предвыборную кампанию в столице в фарс федерального масштаба. «Рисовка» автографов, мертвые «подписанты», незаконные митинги, фейковая голодовка Любови Соболь и дипломаты четырех стран на суде по делу провокатора Егора Жукова — телеканал НТВ в выпуске «ЧП. Расследование»: «Бездумные мандаты» разоблачил грязные методы работы навальнистов. А так называемые политические гастарбайтеры, замеченные на несанкционированных акциях в Москве, впервые рассказали журналистам, сколько им платили за участие в незаконных митингах и провокации.

Навальный — руководитель секты

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков считает, что так называемые «уличные оппозиционеры» изначально понимали — в Мосгордуму им не попасть. Их основная цель была совершенно другой.

«Они прекрасно понимали, что они в Мосгордуму не пройдут, так как люди их не поддержат, и их основная задача — дестабилизация в обществе, уличные беспорядки. Я бы Навального охарактеризовал как руководителя некой секты. Это, наверное, было бы самое точное определение, потому что эти люди не созидатели – они вовлекают в свое сообщество определенное количество граждан, чтобы использовать их в своих целях. Секта», — резюмировал Антон Цветков.

Когда стало известно, что Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы в столичную думу ряд выдвиженцев, в число которого попали и сторонники скандального блогера, «оппозиция» стала призывать своих сторонников на митинги. Их не допустили к выборной гонке из-за большой доли недействительных подписей, которые «независимые кандидаты» подали в МГИК. Однако вместо того, чтобы отстаивать свою позицию в суде, «навальнисты» начали организовывать несанкционированные акции, пытаясь оказать давление на избирком.

Политические гастарбайтеры

Политологи считают, что идея свозить в Москву массовку из ближайших областей появилась у команды Навального, по всей видимости, когда активность несанкционированных сборищ в столице резко упала. Журналисты телеканала встретились с некоторыми из «политических гастарбайтеров», отрабатывавших незаконные митинги в столице за пять тысяч рублей.

Один из них — Данила Чернов. Он работает охранником в тамбовском клубе. Собственно, именно там ему и предложили «подработку в Москве» за денежное вознаграждение.

«Деньги халявные — вот зачем поехали, — сказал он, комментируя причины своего участия в московских акциях. — Нам отдали деньги, мы сразу домой уехали».

По его словам, платили за участие в несанкционированной акции по пять тысяч рублей. При этом Чернов признался, что не знает ни фамилии кандидатов в МГД, ни выдвиженцев из команды Навального.

«Нормально нас подставили», — добавил он.

О том, что участников массовых беспорядков могут задержать, Чернов, по собственному признанию, задумался, когда уже ехал домой. Помощи ждать было бы неоткуда. Алексей Навальный, напомнил парень, ничем не помог людям, которые стали фигурантами дела о массовых беспорядках в столице.

«Чем он помог нам? Сейчас сидят люди — чем он помог?» — задался вопросом Данила Чернов.

Еще один «гастролер», согласившийся на беседу с журналистами, — Александр Артюхин. Он признался, что поехал на московскую акцию ради денег.

«Я ехал ради денег и ради развлечения. Не знаю ни одного кандидата. То, что нас могут избить либо посадить, — нам никто такого не говорил», — ответил он.

Некоторым проплаченным участникам митингов было неудобно говорить на камеры о поездках в Москву. Например, Вадим Черников заявил, что у него не было «никакой подработки» и «никуда он не ездил». При этом в Сети есть фотографии с митинга-концерта 10 августа, на которых он запечатлен собственной персоной.

«Я ехал на «Кровосток», а не на митинг», — заявил Вадим Черников.

Вероятно, отмечают авторы расследования, свои деньги парень все-таки получил. Все «гастролеры» должны были прислать подобные снимки, чтобы подтвердить участие в митинге. Иначе денег им бы не заплатили.

А вот Сергей Фомин — сотрудник штаба юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. В Сети появились видеозаписи, как во время митинга в Москве он проводил инструктаж для участников протестной акции, заводил толпу прыжками и кричалками. Позже, чтобы беспрепятственно скрыться от правоохранителей, парень взял младенца из рук семейной пары, используя малыша как живой щит. После этого Фомина объявили в федеральный розыск, и весь его «боевой настрой» куда-то исчез. Он добровольно сдался правоохранительным органам и записал видеообращение к Навальному, упрекнув блогера в том, что тот использует людей.

«Мое обращение будет к кандидатам и Навальному. Вы никак не предупредили людей, не сказали, как им себя вести, вы просто сказали им выйти к Тверской и не дали никаких рекомендаций», — заявил он в видео.

Соболь — пешка в игре Навального

Отдельный блок расследования НТВ посвящен юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которая не прошла регистрацию кандидатом на выборы в Мосгордуму и оказалась в центре сразу нескольких скандалов.

Один из них — вызывающая большие сомнения голодовка. Любовь Соболь, по ее же собственному утверждению, 28 дней крошки в рот не брала. Однако убедить в этом общественность у нее так и не получилось. Если верить заявлению Соболь, то голодать она начала 13 июля. Правда, через неделю — 20 июля — Соболь приняла участие в протестной акции, где громко и эмоционально вещала со сцены, что не очень вязалось с состоянием, характерным для голодающего. На 12-й день она пожаловалась на ухудшение самочувствия. Напомним, в этот же день ее пришлось вместе с диваном выносить из здания избиркома.

На 24-й день своей «голодовки» Любовь Соболь пришла на заседание избиркома, где вполне бодро продолжила говорить на повышенных тонах и хамить.

Политологи, в свою очередь, не сомневаются, что Соболь — очередная пешка в игре ее начальника Алексея Навального. В Мосгордуму юрист ФБК пыталась попасть с помощью «мертвых душ»: часть москвичей, якобы отдавших за нее подписи, нашлись на кладбище. Эту информацию журналистам подтвердили в комментарии родственники умерших. О подделке подписей «оппозиционерами» заявлял и общественник Илья Ремесло. Именно он и опубликовал фотографии могил покойных жителей столицы, «подписавшихся» за кандидатов от Навального.

«Когда мы уже стали получать доказательства, что эти люди действительно мертвы, были организованы выезды на кладбище, получение справок из уполномоченных органов о смерти, эти доказательства я и опубликовал», — рассказал Илья Ремесло.

При этом поддержка с того света – не единственный грязный метод на вооружении команды Алексея Навального. Правоохранители обнаружили «кружок по рисованию» фальшивых автографов в пользу «оппозиционеров» в одной из московских квартир.

Один Егор Жуков — четыре зарубежных дипломата

Череда незаконных митингов, прошедших по столице, и последовавшие за ней массовые беспорядки привлекли большое внимание Запада. Обвинение в участии в беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам. При этом самый большой интерес представители иностранных посольств проявили к делу Егора Жукова — якобы «простого студента», а на деле — достаточно опытного провокатора, который не только прослушал лекции на всевозможных оппозиционных форумах о свержении власти, но и успел закрепить полученные навыки на практике во время «армянского майдана». Подробнее об этом можно прочесть в материале «ФАН разъясняет: кто такой «простой студент» Жуков, за которого дружно «вписались» либералы».

Как сообщает НТВ, в суд на избрание меры пресечения этому «активисту» приехали дипломаты из четырех стран. Правда, сотрудники зарубежных дипмиссий в беседе с журналистами оказались неразговорчивыми. Так, например, от ответов на вопросы ушли Тимен Каувенар — советник по политическим вопросам посольства Королевства Нидерландов в России, а также Карианне Йохансен — советник по политическим вопросам посольства Королевства Норвегия в России.

Эндрю Белл, второй секретарь политотдела посольства Великобритании в Москве, дал небольшой комментарий о цели своего визита в суд.

«Интересно для нас, нам интересно понять, как система работает здесь. Я только здесь, чтоб наблюдать», — заявил он.

А вот представитель посольства США в РФ Элиссон Ханна практически сбежала от журналистов на такси.

«Откуда вы знаете, что я из США? У меня такси здесь, я должна уехать. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, обращайтесь к нашему отделу прессы», — бросила она.

«Политический гастарбайтер»: Нам говорили, если что, подраться

Ранее суд отправил под арест организаторов несанкционированных акций. Кроме того, глава штаба не допущенного к выборам директора ФБК Ивана Жданова — Борис Золотаревский — был арестован на 30 суток за призывы к участию в незаконных митингах и провокации. Как отмечает НТВ, по всей видимости, участниками уличных погромов должны были стать и те самые ребята из Тамбова.

Александр Артюхин поделился, что их просили «держать в массовке» и, при случае, ввязаться в драку.

«Зайдете общей группой, будете держаться в массовке, будет если потасовка, вы должны, если что, подраться в этой потасовке», — рассказал он об «инструктаже».

Кто был этим «работодателем», парни не знают. Подработать им предложил один из земляков, Данил, который сейчас живет и работает в Москве. О поездках на митинги знает отец парня. При этом, по словам мужчины, его сын политикой вообще не интересуется.

«Вообще никогда ничего. Он работал, все по стройкам ездил в Москву, он строитель бывший», — поделился мужчина.

Фабрика троллей

Еще один из инструментов в арсенале команды Алексея Навального – так называемая фабрика троллей. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир Марьино «фабрику ботов», предположительным владельцем которой может быть Алексей Навальный. Сообщалось, что в этом месте несколько молодых людей писали с огромного числа аккаунтов публикации, в которых призывали выходить на незаконные митинги и провоцировать массовые беспорядки.

Классический прием в работе ботов — дезинформация, а их фирменная продукция — призывы к массовым беспорядкам. Мишенью для «троллей Навального» стал и публицист Армен Гаспарян. После шутливой публикации о Любови Соболь на него обрушился шквал гневных комментариев.

Публицист рассказал об угрозах, которые стали оставлять на его странице в Сети.

«Задушим, повесим на фонарном столбе на Садовом кольце, сгноим на урановых рудниках, люстрируем, выдадим Украине, осудим в Гааге — в общем, весь базовый набор демократических пожеланий», — перечислил Армен Гаспарян.

Милов и «донаты»

Авторы расследования также обращают внимание на пристрастие кандидатов от Навального к «донатам». Просить деньги выдвиженцы от одиозного блогера стали задолго до разрешенной даты, причем сами переводы были проведены с нарушением закона. В правилах электронных кошельков прописано, что их запрещено использовать для ведения политической деятельности.

Тем не менее некоторые протеже Навального — например, Владимир Милов, — даже не скрывали, что собирали деньги на финансирование своей предвыборной кампании. Согласно цифрам из официального отчета, москвичи пожертвовали ему почти миллион рублей. Однако на пороге избиркома с подписными листами он так и не появился. Напомним, Милов, собравший, по его же собственному утверждению, почти 10 тысяч подписей, исчез за день до выборов и не стал сдавать подписи, намеренно провалив кампанию.

Его задержали 27 июля в офисе фонда Навального, где он вел трансляцию с незаконной акции. При этом он просил донатить ему и во время административного ареста, хоть и выбыл из предвыборной гонки. А вот на что Милов собирается эти деньги тратить — остается только догадываться.