ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО «Град» и артиллерию

Донецк, 6 сентября. Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, танки и бронетехнику. Об этом рассказал замглавы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала вооружение украинской армии, размещенное вблизи линии соприкосновения. Речь идет о шести батареях 122-миллиметровых РСЗО «Град», прибытие которых отмечено в Артемовске, а также о 12 единицах буксируемых гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра.

«В село Катериновка под Донецком переброшены три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», в Красноармейск и села под Мариуполем прибыли эшелоны с танками, БМП и САУ», — говорится в сообщении.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения, в том числе размещая запрещенное договоренностями вооружение в зоне конфликта.

Накануне стало известно, что диверсионная разведывательная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться через границу ДНР.