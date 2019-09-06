Эксперт назвал хорошей новостью снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 6 сентября. Снижение ключевой ставки Центробанка РФ до 7% годовых свидетельствует о том, что Россия стремится к понижению процентной ставки, и это хорошая новость. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

В комментарии Nation News он объяснил, что резкое снижение приведет к инфляции и другим негативным для экономики страны последствиям, поэтому «действия Центрального Банка правильные, их можно только поддержать».

По словам Кривоносова, необходимо продолжать снижать процентную ставку, в противном случае экономика не будет развиваться нужными темпами.

«Понятно, что это отразится на снижении ставок по кредитам, прежде всего для населения и предпринимателей», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7% годовых. В ЦБ отметили, что замедление инфляции продолжается, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.