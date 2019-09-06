Адвокат заявил об угрозе срыва обмена заключенными между РФ и Украиной

Киев, 6 сентября. Обмен заключенными между Россией и Украиной под угрозой срыва из-за отсутствия одного россиянина в пункте сбора. Об этом сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку. Однако один гражданин Российской Федерации, который значится в списке обмена, не был доставлен в пункт сбора.

«В одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин Российской Федерации, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене», — заявил Рыбин.

Адвокат призвал представителей Украины соблюдать ранее достигнутые договоренности, а также предупредил российскую сторону об отсутствии одного россиянина в пункте сбора.

«Одного из ваших не доставили в пункт сбора. Обратите на это внимание. Я надеюсь, что сегодня эта ошибка будет исправлена», — подчеркнул адвокат.

Рыбин также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц, которые подлежат обмену.

Напомним, переговоры об обмене удерживаемыми гражданами начались в середине июля, после телефонного разговора президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

5 сентября Владимир Путин заявил, что Москва и Киев близки к завершению переговоров об обмене удерживаемыми гражданами. Глава государства отметил, что предстоящий обмен будет достаточно крупным и станет хорошим шагом на пути нормализации отношений между Россией и Украиной.