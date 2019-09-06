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Зеленский помиловал граждан, переговоры об обмене которых ведут Украина и РФ

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Зеленский помиловал граждан, переговоры об обмене которых ведут Украина и РФ

Киев, 6 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, переговоры об одновременном освобождении, а также обмене которыми ведут Москва и Киев. Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

В видеообращении, опубликованном на странице Рыбина в социальной сети Facebook, юрист заявил, что в пункте сбора «присутствуют практически все по списку, согласованному ранее».

«Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — добавил он.

При этом Рыбин отметил, что Служба безопасности Украины поставила под угрозу срыва обмен удерживаемыми лицами. По его словам, по ситуации на 16.45 (совпадает со временем Москвы) в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, который должен участвовать в обмене. Адвокат призвал всех причастных соблюдать договоренности, достигнутые сторонами ранее.

сЗеленский помиловал граждан, переговоры об обмене которых ведут Украина и РФ

Напомним, в конце августа СМИ сообщили о договоренности между Москвой и Киевом касательно обмена удерживаемыми лицами. 23 августа президент Украины подтвердил, что обмен может состояться в ближайшие дни.

Сообщалось, что Киев рассчитывает вернуть военных моряков, которые были арестованы в ноябре прошлого года за нарушение госграниц России, а Москва надеется на включение в список обмена главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского, которого уже освободили из-под стражи. Генпрокуратура Украины связывает освобождение журналиста именно с подготовкой к обмену.

Что касается моряков, то речь идет об экипажах трех украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе осенью прошлого года по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. Это решение политика впоследствии стало основанием для возбуждения уголовного дела против него.

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Источник: Facebook
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