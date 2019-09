Стремление США втянуть Европу в борьбу с Россией и Китаем связали со слабостью Вашингтона

США не смогут в будущем соревноваться по военной мощи с Россией и Китаем, так как проиграют эту гонку, поэтому США стремятся втянуть в это военное противоборство с Россией и Китаем больше участников. Так прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о призыве усиления борьбы европейских стран с Россией и Китаем ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Отмечается, что ранее глава Пентагона заявил об усилении борьбы США с Россией и Китаем, а также призвал Европу об этом подумать. Он «предостерег друзей» в ЕС о том, что эта проблема актуальна для многих стран.

Согласно заявлению Эспера, Россия «продолжает игнорировать международные нормы». Как он указал, существует риск «вторжения» России в соседнюю страну. Вместе с Китаем она якобы является угрозой для международного порядка.

В стратегии национальной безопасности США отмечено, что основными конкурентными державами являются Россия и Китай, рассказывает Александров.

«Эти страны, по мнению США, бросили вызов американскому лидерству в мире. А с нашей стороны, это мы бросили лидерство американской гегемонии. Тут ничего не поделаешь, так как мы не сможем согласиться с американской гегемонией так же, как Китай, Иран и Индия не хотят с этим соглашаться. Однако Россия представляет для США основную опасность, так как у нас с ними существует стратегический паритет. Они нам ничего сделать не могут в военном отношении», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает военный эксперт, Китай усиливает и наращивает свою военную мощь. В таком случае он, как и Россия, будет представлять для США равнозначную угрозу в военном отношении.

«США чувствуют, что уже не справятся с двумя такими крупными державами. Они чувствуют, что проигрывают в этой гонке и поэтому пытаются втянуть в это противоборство как можно больше государств. К тому же они хотят использовать для противоборства их ресурсы. Получается, что ради американской гегемонии другие государства должны отдавать свои ресурсы. Совершенно непонятно, почему в этом должны участвовать Япония, Индия, арабские страны. Этим странам нужно десять раз подумать, прежде чем идти в фарватере политики Вашингтона и выступать в роли спонсора американской гегемонии в мире», — сказал собеседник ФАН.

США хотят использовать в своих интересах территории, экономику, демографический потенциал и военную мощь других государств, подчеркивает Александров. Однако, по мнению военного эксперта, Европа не находится в поле стратегических интересов Китая.

«Если для каких-то стран Европы Россия представляет угрозу [по мнению США], то Китай для них никакой угрозы не представляет. Он очень далеко, у него никогда не было конфликтов с европейцами. На кой черт им с Китаем враждовать! Получается, что ради абстрактной солидарности государства должны жертвовать своими интересами», — добавил он.

Ранее американский портал We are the mighty восхитился мощью российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава». По словам автора статьи, ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.

Также сообщалось, что США включили Россию в список стран, представляющих угрозу их интересам в космосе. По словам председателя Комитета начальников штабов американской армии генерала Джозефа Данфорда, военные и коммерческие интересы США зависят от космоса и неразрывно связаны с ним. Он подчеркнул, что к противникам Штатов в космосе относятся Россия, Иран, КНДР и Китай. Военный отметил, что эти страны обладают достаточным военным потенциалом.