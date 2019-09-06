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Кубани предложили два варианта реализации «мусорной реформы»

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Кубани предложили два варианта реализации «мусорной реформы»

Москва, 6 сентября. Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев провел переговоры с губернатором Краснодарского края Анатолием Вороновским на тему реализации так называемой «мусорной реформы».

Речь шла о том, чтобы перейти на новую систему обращения с отходами до конца 2019 года. Буцаев предложил Вороновскому два варианта действий. В первом случае предлагается сохранить действующую территориальную схему  и утвердить региональных операторов в трех кластерах. Это позволит региону выполнить все работы до конца года.

Второй вариант — разработать новую территориальную схему и провести новые конкурсы по назначению региональных операторов. В этом случае результат жители Краснодарского края смогут увидеть лишь к середине следующего года.

«Мы рассчитываем на выполнение регионом дорожной карты перехода на новую систему обращения с ТКО. Она подразумевает определение до конца октября во всех зонах региональных операторов и установление тарифов. Следующая сверка — начало ноября», — цитирует Буцаева телеканал 360.

Вороновский не стал уточнять, к какому варианту он больше склоняется, однако выразил уверенность, что возглавляемый им регион успеет перейти на новую схему до конца года.

Напомним, что с 2017 года в российских регионах началось внедрение новой схемы обращения с отходами. Она предполагает постепенный переход на раздельный сбор мусора, введение жестких санкций за неправильную утилизацию, а также запрет на захоронение отходов, пригодных к переработке.
 

 

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Источник: Телеканал 360
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