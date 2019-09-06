Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых. События дня. ФАН-ТВ

Завершился ВЭФ-2019

В России завершился Восточный экономический форум. В этом году его, как и всегда, принимал Владивосток. Съезд политиков и бизнесменов со всего мира, в том числе Америки и Европы, стал для города юбилейным — пятым. На сей раз форум посетили более 8 000 человек — из них почти 600 в составе самой массовой делегации, японской. Общее число стран — 65, и из года в год их становится все больше. Обширная программа включала в себя деловые, культурные и даже спортивные мероприятия — во время них на полях форума подписаны соглашения на сумму почти в 3,5 трлн рублей. На повестке в основном стояли экономические вопросы, создание условий для бизнеса и повышения уровня жизни. В частности, на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток с каждым годом будет лучше, благоустроеннее, будет выше уровень экономического развития. Больше будет современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров. Вот этого всего мы будем добиваться», — заявил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Одним из главных гостей форума стал президент России Владимир Путин. Особое внимание он уделил сфере строительства и призвал повысить его объемы. Речь о современном, но в то же время доступном жилье. Для этого власти намерены запустить в дальневосточном округе особую ипотечную программу — под 2% годовых для молодых семей. Регион, благодаря инвестициям, серьезно прогрессирует, о чем Владимир Путин рассказал сегодня на встрече с общественниками:

«Такие форумы, как Восточный экономический форум, создают дополнительные условия, привлекают инвестиции, дают нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами – как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнёрами – возможности региона, развивают его», — отметил президент.

На полях саммита ВЭФ прошли встречи лидеров России, Индии, Монголии и Японии. Последнюю, конечно, представлял премьер-министр Синдзо Абэ. Его диалог с Владимиром Путиным зашел, как обычно, о заключении мирного договора. Но здесь стороны пока не продвинулись. А вот в вопросе упрощения виз, в первую очередь для студентов, прогресс есть. И, по мнению Абэ, весьма заметный.