Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых. События дня. ФАН-ТВ

Завершился ВЭФ-2019
В России завершился Восточный экономический форум. В этом году его, как и всегда, принимал Владивосток. Съезд политиков и бизнесменов со всего мира, в том числе Америки и Европы, стал для города юбилейным — пятым. На сей раз форум посетили более 8 000 человек — из них почти 600 в составе самой массовой делегации, японской. Общее число стран — 65, и из года в год их становится все больше. Обширная программа включала в себя деловые, культурные и даже спортивные мероприятия — во время них на полях форума подписаны соглашения на сумму почти в 3,5 трлн рублей. На повестке в основном стояли экономические вопросы, создание условий для бизнеса и повышения уровня жизни. В частности, на Дальнем Востоке.
«Дальний Восток с каждым годом будет лучше, благоустроеннее, будет выше уровень экономического развития. Больше будет современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров. Вот этого всего мы будем добиваться», — заявил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.
Одним из главных гостей форума стал президент России Владимир Путин. Особое внимание он уделил сфере строительства и призвал повысить его объемы. Речь о современном, но в то же время доступном жилье. Для этого власти намерены запустить в дальневосточном округе особую ипотечную программу — под 2% годовых для молодых семей. Регион, благодаря инвестициям, серьезно прогрессирует, о чем Владимир Путин рассказал сегодня на встрече с общественниками:
«Такие форумы, как Восточный экономический форум, создают дополнительные условия, привлекают инвестиции, дают нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами – как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнёрами – возможности региона, развивают его», — отметил президент.
На полях саммита ВЭФ прошли встречи лидеров России, Индии, Монголии и Японии. Последнюю, конечно, представлял премьер-министр Синдзо Абэ. Его диалог с Владимиром Путиным зашел, как обычно, о заключении мирного договора. Но здесь стороны пока не продвинулись. А вот в вопросе упрощения виз, в первую очередь для студентов, прогресс есть. И, по мнению Абэ, весьма заметный.
«Ключевое решение»
Тем временем Центробанк принял очередное, уже третье в году «ключевое решение». Регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. В 2019-м это уже третий для нее «спуск» — он сделан, как отмечает банк, на фоне замедления инфляции, хотя темпы роста экономики пока складываются ниже ожиданий. Предполагается, что эти меры создадут условия для снижения депозитно-кредитных ставок, причем на одном из ближайших заседаний эксперты оценят перспективы для дальнейшего снижения ключевой «планки» — того минимума, по которому ЦБ принимает средства на депозиты и предоставляет кредиты коммерческим банкам. За последние пять лет ключевая ставка взлетала то вверх, то вниз. Самые серьезные колебания начались в 2014 году, когда отметка непрерывно росла вплоть до максимума в 17%. Это происходило на фоне ослабления рубля. В дальнейшем показатели мало-помалу возвращались к прежним, хотя по итогам прошлого и позапрошлого годов ситуация не поменялась. В 2019-м ключевая ставка уже шла исключительно по пути снижения и в итоге достигла минимального значения за последние пять лет. И не исключено, что вскоре превзойдет его. Следующее заседание по данному вопросу состоится уже 25 октября.
«Если экономические условия будут складываться в соответствии с нашим прогнозом, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. <…> Устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%. Второе: инфляционные ожидания населения и предприятий остаются повышенными, поэтому мы по-прежнему уделяем большое внимание динамике», — сообщила Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка.
Нападение на Памфилову
В нашей стране приближается единый день голосования, а значит, растет и число провокаций. Неизвестный напал на главу Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову в ее же доме. Инцидент произошел сегодня ночью в подмосковном округе Истра. Подробности рассказали в следственном комитете России.
«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. <…> Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», — рассказала Ирина Волк, представитель МВД России.
Расследование взято на контроль высшим начальством. Глава Следкома Алекснадр Бастрыкин передал материалы в центральный аппарат. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Памфилова получила травмы пальца и живота, но, несмотря на повреждения, почти сразу отправилась на работу и даже выступила на международной конференции. Впрочем, от общения с журналистами отказалась. Следователи считают, что преступление связано с ее профессиональной деятельностью, но версию ограбления пока не исключают. Тем временем единый день голосования пройдет уже 8 сентября, и никто не знает, какие вскоре инциденты мы еще увидим.