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РКН предостерег иностранные соцсети от вмешательства в российские выборы

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РКН предостерег иностранные соцсети от вмешательства в российские выборы

Москва, 6 сентября. Роскомнадзор предупредил иностранные социальные сети Facebook и Instagram о недопущении распространения предвыборной агитации в день тишины перед выборами. Аналогичные предупреждение получил интернет-гигант Google и его дочерняя структура YouTube.

Ведомство призвало иностранные компании не допустить появления на своих площадках политической рекламы 7 и 8 сентября.

«В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума уже создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства после того, как американское посольство в Москве опубликовало в своем Twitter карту движения колонны участников несанкционированного митинга. Кроме того, иностранные СМИ открыто призывали москвичей присоединиться к незаконным акциям.

Вмешательством в выборы могут быть также признаны предложения США ввести новые санкции против России в связи с митингами в Москве. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя инициативу американских сенаторов, которые попросили президента США Дональда Трампа «наказать» Россию за разгон незаконных демонстраций.

Напомним, что 8 сентября пройдут местные парламентские выборы в Москве и еще 12 регионах. Кроме того, в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав субъектов федерации в 13 регионах.  

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