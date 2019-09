В США назвали «рецептом абсолютного уничтожения» российскую ракету «Булава»

Вашингтон, 6 сентября. Американский портал We are the mighty восхитился мощью российской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-30 «Булава».

Автор статьи убежден, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.

«Эта русская ракета может стать последним, что вы увидите», — говорится в обзоре журналиста.

Радиус действия ракеты достигает восьми тысяч километров. Обозреватель поясняет, что этого расстояния будет достаточно для того, чтобы подлодка проекта 955 типа «Борей» выпустила «Булаву» с южного побережья Бразилии и попала в любую точку восточного побережья США.

«И когда она ударит, это будет мощно», — заверил он читателей.

Журналист напомнил, что эта ракета способна нести от 6 до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. При этом общая масса боеголовок составляет 1,15 тонны. Каждая субмарина может нести до 16 баллистических ракет.

«Это рецепт абсолютного уничтожения, — делает вывод автор материала. — Каждая субмарина может поразить, по самым скромным подсчетам, 72 цели размером с город».

Он также отметил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты заставляют задуматься о том, что «Булава» способна сровнять с землей целые регионы США.

Р-30 «Булава» представляет собой трехступенчатую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Вооружение размещают на подлодках проекта 955 «Борей».

Ранее Вашингтон отказался покупать у Москвы новейшие вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты, заявив, что у США якобы есть «относительное преимущество» над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии.