В польском городе Крыница-Здруй завершился XXIX Экономический форум, который принято называть «польским Давосом». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян, который активно следил за происходящим на форуме, поделился с Федеральным агентством новостей своими наблюдениями.

Антироссийская истерия на полях «польского Давоса». Колонка Вадима Манукяна

Этот ежегодный форум давно уже можно назвать антироссийским. Туда принципиально не приглашают делегацию РФ, практически полностью отсутствуют российские СМИ. И, разумеется, чуть ли не каждый участник «польского Давоса» стремится бросить камень в сторону России.

Этот форум словно вещь в себе. Недаром делегация из Армении во главе с премьером Николом Пашиняном в последний момент решила полностью проигнорировать странную «акцию», которая состоялась в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, а также сам «польский Давос». Вероятно, армянская делегация заподозрила недоброе и не захотела быть втянутой в провокационные антироссийские мероприятия.

Мантра о «российской агрессии»

Провокации начались уже с выступления вице-президента Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргареты Седерфельт, которая сходу начала сыпать заученными мантрами о якобы продолжающейся мифической «российской агрессии» на Украине, а также о не менее мифической «аннексии» Крыма. Разумеется, о свободном референдуме в Крыму никто там как будто не слышал и не знает, что граждане Крыма в 2014 году сами, добровольно приняли решение вернуться «в родную гавань» — Россию.

Вообще тема Крыма на международных площадках с участием Украины традиционно освещается в формате рассказа об «агрессии» России и о «страданиях крымчан». Мероприятие в Крынице-Здруе исключением, естественно, не стало.

До того, чтобы провести взвешенный мониторинг по ситуации на полуострове, руки у ОБСЕ вот уже пять лет, как известно, не доходят. Судя по всему, правда о жизни в Крыму после воссоединения с РФ международным организациям неинтересна.

Допингом по российскому спорту

На форуме выяснилось, что единственным кандидатом в президенты Всемирного антидопингового агентства (WADA) стал министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, и это не может не умилять. Этот господин считает, что Россия все еще недостаточно борется с допингом, что нашей стране еще только предстоит пройти долгий путь, чтобы восстановить доверие спортивного сообщества.

Да, именно такое заявление прозвучало на полях XXIX Экономического форума. А ведь Баньку всего лишь спросили, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) вернет себе членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Однако, похоже, в обозримой перспективе «спортивные санкции» с российской легкой атлетики никто снимать не планирует. Иначе кандидат в президенты WADA не заявил бы (дословно), что они уже сейчас «знают», что около 300 российских спортсменов подозреваются в использовании допинга. И он намекнул, что, вероятно, все это завершится дисквалификациями. В общем, господин Банька, похоже, ничем не лучше своего предшественника Крейга Риди.

«Почетный отставник» с Украины

Разумеется, форум не мог не посетить «почетный отставник» украинской политики, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он приехал пугать Европу Россией и тут же рассказал об «ошибочности» попыток президента Франции Эммануэля Макрона сблизиться с Москвой. Климкин припугнул участников форума предупреждением, что и Европа, и Трансатлантическое партнерство из-за подобных контактов просто исчезнут. Заодно Климкин предложил во все повестки с Россией в обязательном порядке ставить Украину, чтобы «коллективный Запад» не вел переговоры с Москвой напрямую. В общем, и тут страшилки.

В очередной раз «отставной козы барабанщик» из команды экс-президента Украины Петра Порошенко решил надуть свою значимость и выставить украинскую делегацию в довольно глупом свете.

Как «победить» «Газпром»

Где же еще, как не на этом антироссийском форуме, должно было прозвучать заявление главы польского энергетического концерна PGNIG Петра Вожняка о том, что его структура не станет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года? И это заявление, естественно, прозвучало.

Ну что ж, «Газпрому», как и России, от этого ни тепло, ни холодно. А если вы хотите посмотреть на иностранных «партнеров» России, которые готовы в любой момент воткнуть нашей стране нож в спину, не стоит их искать слишком далеко. Просто приезжайте каждый год в начале сентября в Крыницу-Здруй и внимательно всматривайтесь в улыбчивые лица европейцев, которые, видимо, собираются на этот форум с единственной целью — устроить очередную антироссийскую истерию.