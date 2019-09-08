Выборы 8 сентября 2019 года: кого выбираем в Москве, кандидаты, как проголосовать

В единый день голосования, который пройдет 8 сентября 2019 года, жители Москвы будут выбирать депутатов Мосгордумы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Кого выбираем

В воскресенье, 8 сентября, москвичи выбирают депутатов Мосгордумы седьмого созыва, которые в ближайшие пять лет будут защищать интересы жителей столицы, принимать московский бюджет, городские законы и постановления, а также контролировать их исполнение.

Выборы пройдут по мажоритарной системе, то есть 45 депутатов будут избраны в столичный парламент по одномандатным округам, без партийных списков.

225 кандидатов

Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы в Мосгордуму 225 кандидатов на 45 одномандатных избирательных округов. Это представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Родины», Партии Роста, «Яблока», «Гражданской силы» и «Зеленых», а также около 60 самовыдвиженцев.

Как проголосовать

Жители Москвы, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, вероисповедания, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, имеют право участвовать в голосовании. Этого права лишены граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы или признанные судом недееспособными.

Голосование осуществляется по месту регистрации. Чтобы узнать номер, адрес и телефон своего избирательного участка, москвичу нужно зайти на сайт Мосгоризбиркома и воспользоваться поиском, в который надо ввести свой адрес. Там же откроется список кандидатов от вашего округа.

В день голосования избиратели получат на своих участках бюллетени со списком кандидатов в Мосгордуму. Нужно поставить любой знак в квадрате справа от кандидата, которого вы выбираете. Если в бюллетене нет никакой отметки в квадрате или их поставлено несколько, то он считается недействительным.

После заполнения его надо опустить в урну для голосования или в приемник комплекса для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Важно сделать это только при горящем зеленом индикаторе. Если он красный — необходимо подождать. Бюллетень должен быть расправлен, вводить его нужно текстом вниз.

Электронные выборы

Впервые москвичи могут проголосовать из дома в рамках эксперимента по проведению электронных выборов. Правда, электронное голосование проводится только в трех столичных избирательных округах, в которых проживают 450 тысяч избирателей: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Москвичи, пожелавшие принять участие в онлайн-голосовании, до 4 сентября подали заявки на их включение в реестр электронных избирателей через личный кабинет на портале mos.ru.

В день голосования (с 8.00 до 20.00) электронные избиратели должны авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru и выбрать в каталоге услуг дистанционное электронное голосование. После этого они получат СМС c кодом подтверждения на номер, указанный в их личном кабинете, который нужно ввести на сайте. Затем надо подтвердить, что вы ознакомлены с информацией о кандидатах и голосуете добровольно. После этого электронный бюллетень станет доступен для голосования.

Чтобы выбрать кандидата, надо поставить галочку напротив его фамилии и нажать кнопку «Проголосовать». На это отводится 15 минут. Результаты отправляются в блокчейн-систему, которая гарантирует прозрачность и безопасность избирательного процесса.

Голосовать дистанционно можно с компьютеров, планшетов или смартфонов с браузером Chrome, «Яндекс.Браузер», Mozilla, Opera, Safari или любым другим на базе Chromium последних версий и доступом в Интернет.

Досрочное голосование

Голосовали досрочно с 28 августа по 7 сентября москвичи, которые не смогли это сделать в единый день голосования по уважительной причине.

Для этого они обратились в соответствующую территориальную избирательную комиссию и подали заявление, указав в нем фамилию, имя, отчество, адрес и причину досрочного голосования. К заявлению они приложили документ, подтверждающий причину, по которой им нужно было проголосовать досрочно, как пример — билет на самолет. В ответ им выдали бюллетень для голосования, за который они расписались в списке избирателей напротив своих ФИО.

Когда подведут итоги голосования

Окружные избирательные комиссии определят своих победителей выборов депутатов Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее пятого дня со дня голосования.

На основании протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов Мосгордумы по одномандатным избирательным округам городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.