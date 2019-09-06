Главные новости 6 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 сентября.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась переписка дочери Навального с любовницей, свидетельствующая о психологическом и физическом насилии в семье блогера. В общении двух девушек вскрылись неудобные подробности жизни семьи блогера и самой Дарьи, которая замешана в нетрадиционных сексуальных отношениях.Дочь Навального призналась в употреблении наркотиков и сексе с женщинами.

Телеведущий Александр Гордон на съемках программы «Мужское/женское» грубо прервал соведущую Юлию Барановскую. Гордон на съемках передачи грубо прервал Барановскую и снискал аплодисменты публики.

По его словам, в России политика будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между странами. Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Мугабе.

Юрий Лоза сравнил Ксению Собчак с «пирожком ни с чем» из-за ее заявления о необходимости возвращения Крыма Украине. Лоза ответил на заявление Собчак о Крыме.

Депутат Киевсовета призвал руководство Украины использовать неядерные силы, чтобы «запугать» Россию. Украинский депутат рассказал, чем Киев может «запугать» Москву.

Владимир Путин заявил, что на космодроме «Восточный» есть много вопросов, требующих его личного вмешательства. Путин заявил, что проблемы космодрома «Восточный» требуют его личного вмешательства.

Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой. Неизвестный совершил разбойное нападение на дом главы ЦИК Памфиловой.

В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу Ванесса Джордж, которую называют самой опасной педофилкой страны. Самая опасная педофилка Великобритании досрочно выйдет из тюрьмы.

Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела, заявили ученые. Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела.