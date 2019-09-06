Валерия откровенно рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина

Москва, 6 сентября. Известная российская певица Валерия откровенно рассказала, как в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным потеряла ребенка. Переживаниями она поделилась в эфире программы «Судьба человека».

«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», – призналась артистка.

Примерно спустя две недели Валерия поняла, что ждет ребенка. На тот момент она была на втором месяце беременности. Врачи, по ее словам, поддерживали исполнительницу и пытались ее успокоить словами о том, что с ребенком все еще может быть хорошо, однако произошло отторжение плода.

«Пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли», – добавила Валерия.

Напомним, Пригожин стал третьим супругом Валерии, они вступили в брак в 2004 году. В отношениях со вторым мужем, Александром Шульгиным, артистка родила дочь и двух сыновей.

Летом этого года 24-летний Артемий Шульгин, который закончил женевский университет Вебстер и бостонский Беркли и получил образование в сфере бизнес-менеджмента, IT-технологий и саунд-дизайна, тайно женился на однокласснице Наталье. Они вместе учились в школе в Швейцарии, а потом и в университете. По словам Пригожина, большой свадьбы не было, только регистрация.

Ранее продюсер рассказал, как они с Валерией готовятся к выходу на пенсию. Пара, по его словам, пытается заниматься бизнесом, в частности, сервисом по доставке полезной еды No Secret. Однако этот проект пока не приносит прибыли.