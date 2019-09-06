Сирия новости 6 сентября 19.30: курды захватили здание властей САР в Хасаке, протурецкие боевики грабят дома в Африне

Сирия, 6 сентября. Курды захватили принадлежавшее правительству САР здание в центре Хасаки. Протурецкие боевики совершили нападение на жилой дом в Африне. В результате взрыва СВУ в контролируемом SDF**** городе Багуз-Фаукани в Дейр-эз-Зоре погиб мирный житель, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: активно используют детский труд на северо-востоке Алеппо; захватили здание, подконтрольное сирийскому правительству, в городе Хасака.

«Джебхат Аш-Шамия» («Левантский фронт»): организовала нападение на дом мирных жителей в Африне с целью ограбления.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила о предотвращении взрыва в городе Салькин северо-западнее Идлиба.

Провинция Алеппо

Вновь поступает информация о нарушениях прав гражданского населения в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на северо-востоке Алеппо. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что в городе Кобани активно используется детский труд. Как правило, детей привлекают к работе в учреждениях, подконтрольных SDF или Отрядам народной самообороны (YPG). Накануне также стало известно о том, что члены местного самоуправления курдов завышают цены на аренду жилья для беженцев из оккупированного протурецкими боевиками Африна.

Между тем жители Африна также сталкиваются с притеснениями со стороны поддерживаемых Анкарой радикалов. Согласно данным новостного портала Step News Agency, пожилая женщина погибла после нападения на ее дом исламистов группировки «Джебхат Аш-Шамия» («Левантский фронт»). Она скончалась в больнице в результате внутреннего кровотечения. В то же время ее муж, попытавшийся оказать сопротивление налетчикам, был задержан. Известно, что джихадисты намеревались ограбить супругов.

Кроме того, в социальных сетях местных активистов были распространены фотографии сирийца курдской национальности по имени Аслан Байрам Сино, который погиб под пытками в одной из тюрем протурецких радикалов. Накануне также поступали сведения о возросшем числе похищений гражданских лиц с целью получения выкупа. Напомним, территория Африна была полностью захвачена радикалами вооруженной оппозиции при поддержке ВС Турции в ходе операции «Оливковая ветвь», завершившейся в марте прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о взрыве в городе Багуз Фаукани, о захвате которого курды заявили в феврале. В результате детонации СВУ, вероятно, оставленного боевиками «Исламского государства»1 прежде, чем покинуть населенный пункт, погиб один из местных жителей по имени Сабит Инад Аль-Дахам. Это свидетельствует о том, что подконтрольные «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территории на юго-востоке провинции до сих пор были полностью зачищены от следов военного присутствия террористов, что ставит под угрозу безопасность гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что боевикам исламистских бандгрупп удалось предотвратить взрыв в городе Салькин, расположенном на северо-западе от административного центра провинции недалеко от границы с Турцией. СВУ было обнаружено джихадистами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» в одном из автомобилей. Предполагается, что за попыткой организации взрыва могут стоять джихадисты противостоящих «Ан-Нусре»*** бандгрупп. Напомним, в регионе не раз фиксировались междоусобные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Кроме того, существует вероятность того, что в Идлибе до сих пор скрываются террористы «Исламского государства», бежавшие из «Акербатского котла» осенью 2017 года.

Провинция Хасака

Поступила информация о том, что курдские радикалы захватили здание, принадлежавшее сирийским властям, в городе Хасака. Новостной портал RIA TAZA передает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) заняли строение в районе Аль-Захур, скоординировав свои действия с силами возглавляемой США международной коалиции. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), курды переоборудовали здание в штаб-квартиру «милиции» «Асайиш», сменили все замки, а также разместили вокруг объекта контрольно-пропускные пункты. Напомним, по условиям соглашения о прекращении огня между правительством САР и курдскими силами, представители власти с 2016 года и до сегодняшнего дня занимали небольшой участок в центре города.

Между тем информагентство Al Nour сообщает о том, что силы SDF в городе Аш-Шаддади выделили 14 жилых домов для размещения курдских радикалов, которые покинули север Хасаки в рамках американо-турецкой договоренности о создании «безопасной зоны» на севере САР. Как известно, по условиям достигнутого соглашения, «демократическая армия» должна вывести свои отряды из приграничных с Турцией районов, после чего они перейдут под контроль Анкары и Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.