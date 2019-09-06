 Врачи устали от ложных вызовов «скорой помощи», но закон пока молчит

Все чаще врачей скорой помощи в России заставляют найти пропавшую родинку или перебинтовать порезанный палец. В это время на соседней улице умирает человек. И тем, кто вызывает скорую без повода, ничего не будет — у нас нет ответственности за необоснованный вызов.

Федеральное агентство новостей собрало реальные истории врачей скорой помощи, рассказавших, на какие идиотские вызовы им приходится выезжать. Неудивительно, что в последнее время в службах скорой помощи не хватает до четверти штата.

«Мы и на мозоль приедем, но ведь и карма существует»

«Накануне моего первого дня работы в скорой помощи я очень нервничала, представляла, как завтра с моей помощью будут спасены пару жизней, как будут плакать и кидаться на шею со слезами благодарности родственники спасенных пациентов! Этот день настал! Прихожу на подстанцию, меня распределили в фельдшерскую бригаду. Познакомилась, сижу, с трепетом жду первого вызова! И вот диспетчер объявляет: «Седьмая бригада, мужчина 40 лет, живот». Садимся, едем, в машине я в ужасе вспоминаю дифдиагностику перитонита, гастрита, холецистита, панкреатита. Приезжаем, дверь открывает мужик, вполне довольный, никаких намеков на боли. Спрашиваем: «Что с животом у вас случилось?». Мужик протягивает направление на плановую госпитализацию по поводу ИБС со словами: «Отвезите меня в больницу, у меня денег на проезд нет. А живот не болит, это я придумал, чтобы вы быстрее приехали». Я думала, такого в жизни не бывает. Мужичок был послан, а мы направились дальше».

«Следующий вызов: женщина, 83 года, боли в сердце. Едем, не особо торопимся, фельдшер объясняет, что бабулька — постоянный клиент. Приезжаем, бабка охает от боли во всех местах, от головы до пят везде болит. Предлагаем таблеток ей каких-то, но бабуля требует укол! Фельдшер тихонько мне шепчет на ухо: «5 мл физраствора в вену делай». Я дрожащими руками кое-как попадаю, и бабуле на игле прям от водички легчает, боль отступает. Вот что физраствор животворящий делает! Ну ладно, едем дальше. Вызов: женщина, 55 лет, приступ эпилепсии. Мчим. Заходим. Две тетки спокойно пьют чай с конфетами и таращатся в телик. Оказывается, просто показалось, на всякий случай и вызвали... В итоге за 7 часов работы мы реально никому не помогли, все вызовы необоснованные».

А вот еще истории, опубликованные докторами и фельдшерами в различных социальных сетях:

— Ребенок, повышение температуры аж 37,4. Сопли. Мамаш-овуляш в недоумении: «Как это, лечение не назначаете и укол не положен? Совсем? А что ж вы тогда приехали?». Будет жаловаться.

— Улица, неизвестному мужчине плохо, не встает. 99,8% таких вызовов случайных прохожих или даже сотрудников полиции означают, что алкобомж мешает/воняет/портит вид из окна. Нуждаемость в медицинской помощи нулевая, просто хотят, чтобы скорая увезла его куда-нибудь.

— Девушка, 22 года, вызвала врачей: «Нууу, я не знаю, как вам объяснить, в общем, после подъема на 3 этаж у меня словно дыхание сбивается, голова подкруживается. Через минуту все проходит, но мне не по себе, вот решила у вас спросить, опасно ли это».

— Женщина вызвала скорую, чтобы ей укрыли ноги. В тот день мы не успели на срочный вызов. Все машины были заняты.

— Любой возраст, любой пол. Болит рука/нога/голова. Минимум 3-5 дней. Как правило, такие вызовы чаще всего начинаются после часа ночи. На вопрос, почему же раньше не пошли в поликлинику, ответ стандартный: «Думали, и так пройдет. Почему ночью? А кого еще ночью вызвать, кроме вас».

— Очень частые вызовы от мужчин, повод: плохо, накануне пил. На вызове: «Здрасте, меня прокапать надо, ну или укол от похмелья. Только чтоб после него можно было еще пить».

— Вызвали алкаши. На месте предлагали продать им бочку этилового спирта. Кстати, я никогда не видел этиловый спирт, разлитый по бочкам. Алкоголики, наверное, думают, что врачи совсем «того», да еще и барыжат спиртом.

— Мужчина тридцати лет вызвал скорую помощь, потому что у него всю ночь держалась ужасно высокая температура: 37,3.

— Бабушка вызвала скорую помощь, чтобы врач залез в колодец и продиктовал ей показания счетчика.

— Вызвали скорую, чтобы мы помогли найти «пропавшую родинку».

— Женщина вызвала скорую, чтобы врачи подтвердили факт непорочного зачатия. Подтвердить на месте не смог (не хватило квалификации).

— Пару раз вызывали скорую, потому что у людей не было собутыльников.

— Один раз вызвали, чтобы врачи показали, как правильно делать гимнастику.

— Был вызов, когда пациентка нас вызвала, чтобы доказать, что уринотерапия работает.

— Однажды вызвали нас, чтобы мы удалили вирусы из компьютера.

— Ребенок 1-10 месяцев, плачет. Очень редко ребенок болен. Большинство детей нуждается просто в сиське/укачивании, половина волшебным образом перестает плакать до приезда бригады. Так и хочется спросить: неужели чужой человек знает подход к твоему малышу лучше тебя?

«Между нескончаемыми неадекватами бывает, что проскочит пара серьезных диагнозов. Только я заметила, что на серьезные поводы очень часто задержка, потому что мы в этот момент находимся там, где наша помощь не нужна. Нам-то что, мы едем даже на мозоль, просто когда-нибудь тупость этих потребителей будет стоить им жизни их же родственнику/другу. Верю в карму...»

Вышеописанные истории взяты из специализированных медицинских групп в Facebook «Мнения о здравоохранении», форума «Диалоги о медицине», а также Telegram-канала «Злой медик». Все высказывающиеся там медики выражают недоумие тем обстоятельством, что людей, откровенно издевающихся над врачами и всей системой реанимации, до сих пор не наказывают.

Кто будет отвечать за ошибку

Федеральное агентство новостей попросило специалистов прокомментировать, есть ли какие-то варианты спасти наших врачей скорой помощи от унижений и непрофильной работы.

Депутат, экс-руководитель федерального Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что такие возможности есть.

«Такие случаи вызовов скорой помощи были всегда, и в советские времена. Помню, молодая мама с мужем поссорилась и вызвала скорую — помогите перенести детскую кроватку. Такие случаи — они из реальности. Сегодня в ряде регионов слышатся другие крайности: если нет инфаркта или не переломал конечности, то можешь скорую не вызывать. Но то, что ужесточаются требования, и, может быть, даже в ущерб пациенту — это факт. Сейчас в Москве, например, появились административные ограничения. Раньше можно было на любую температуру вызвать скорую помощь, сейчас на дом приезжает бригада из поликлиники с участковым врачом, а скорую помощь направляют на более сложные случаи. Думаю, что сыграть положительную роль сможет внедрение цифровых технологий, когда в базе данных скорой помощи — а это неотъемлемая часть сегодняшней работы — есть все данные о пациенте. И если диспетчер видит, что вызывает Иванов или Петров по такому-то адресу, то уже предполагает, что может быть, видит анамнез. Данные поступают из единой городской системы здравоохранения. А что касается хулиганов, особенно злостных, то можно ввести и черные списки по аналогии с авиакомпаниями. Но чаще всего с такими людьми никто не хочет связываться, дороже будут судебные издержки».

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков согласен с тем, что такая проблема действительно существует.

«Главное, что сейчас нам необходимо, — создать правила вызова скорой и неотложной помощи. В правилах должны быть прописаны обязанности обеих сторон по приему вызовов, характеристики, как вести диалог. Общение должно предусматривать достоверность передаваемых сведений, включая адрес, четкие жалобы. Часто случается, что люди обманывают не специально, неправильно оценивают ситуацию, ведь они не специалисты. Но бывает и осознанное искажение информации. Поэтому простые и понятные правила необходимы. Это не должно быть жестким уставом, а документом, помогающим людям разобраться, какого рода помощь нужна».

Руководители здравоохранения очень осторожно комментируют ответственность за ложные вызовы:

«Это неправильно, когда бригада должна ехать на порезанный палец, затраты себя не оправдывают. Но кто возьмет на себя ответственность сказать, что вот этот вызов — обоснованный, а этот — нет? И кто потом будет отвечать, если человек погибнет, потому что кто-то посчитал вызов скорой помощи необоснованным? Нет критериев оценки вызовов, поэтому нам легче приехать, чем отказать», — рассказал руководитель органа здравоохранения, попросивший не называть свое имя.

Счет с нулями

Скорую помощь можно вызвать и в Европе, и в США. Только надо быть готовым к тому, что за удовольствие поиздеваться над врачом или даже просто ошибиться с собственными предположениями о диагнозе придется дорого заплатить.

Система медицинского обслуживания США включает в себя 2 способа оказания помощи людям в кратчайшие сроки: экстренная (Emergency Rooms) и срочная (Urgent Care). Согласно статистике, которую предоставил National Hospital Ambulatory Medical Care Survey, от трети до половины всех пациентов прибывают в отделение неотложной помощи не в критическом состоянии.

В США бригада скорой помощи, состоящая из парамедика и техника-водителя, окажет первую помощь и отвезет в больницу. Однако оба сотрудника должны пройти обучение для работы в системе экстренной помощи и иметь соответствующий сертификат. В США, в отличие от России, нет стандарта времени, в течение которого медики должны прибыть на место вызова, но, как правило, время доезда (так это называется) составляет 8-12 минут. У нас — до 20.

Однако, по какой бы причине вы не вызвали скорую помощь на дом, вам придет весьма серьезный счет — в том случае, если вы не пенсионер или с вами не случилась беда на улице. В среднем в крупных городах стоимость вызова врачебной бригады на дом и доставка в стационар (при необходимости) составляет от 400 до 900 долларов. В Нью-Йорке счет за проезд до больницы может доходить до 1290 долларов плюс по 12 долларов за каждую милю. В зависимости от того, какая медпомощь была оказана на дому или в машине, пополнятся нули в итоговом чеке. Если вызов не был обоснован, то платит сам больной. Поэтому почти каждый знает, что «на температуру» или «померить давление» придет немалый счет. Поэтому, если пациент платить не желает, то он едет в больницу сам. В большинстве стран Европы скорая помощь вызывается на жизнеугрожающие случаи, произошедшие вне дома. Если вызов скорой помощи все же оправдан (инфаркт, инсульт, серьезная травма), то вызов признается обоснованным и страховая компания оплачивает расходы скорой помощи или службы 911.

Какая ответственность может ждать шутников

В 2018 году Мособлдума собиралась ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи. Законопроект, который Мособлдума внесла в Госдуму, предлагает внести в ст. 19.13 КоАП изменения, позволяющие повысить штраф за ложный вызов скорой до 5 тысяч рублей, а также наказывать злоумышленника обязательными работами на срок до 200 часов. Однако закон так и не был принят. Обоснование — невозможность доказать наличие злого умысла в действиях гражданина и отсутствие критериев, отделяющих его от ошибки. При этом, по официальным данным службы 112, ложными являются около 4% всех вызовов оперативных служб. По неофициальным, основанным на оценках врачей, — в десять раз больше.