Эксперт назвал Мугабе зимбабвийским Лениным и Сталиным в одном лице

Кончина первого президента Зимбабве Роберта Мугабе никак не скажется на жизни страны. Ему отдадут последние почести, а его преемник, занимающий пост главы государства с 2017 года, Эммерсон Мнангагва продолжит прежний курс на независимость и развитие. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный африканист Сергей Карамаев.

По словам эксперта, белое население, скорее всего, радуется смерти Мугабе.

«Белые втихую радуются, у них с ним были, мягко говоря, сложные отношения. Открыто — нет, конечно, но, думаю, сегодня на радостях упьются все, — отметил Карамаев. — Официально будет объявлен траур, если еще не объявили. Как ни крути — личность-то выдающаяся! Первый президент, великий президент, хотя, конечно, очень сложный — и хорошее, и плохое было. Он правил 37 лет».

Мугабе последние два года жил частной жизнью обычного пенсионера и в политику практически не вмешивался, хотя в прошлом году, когда были выборы, поддержал оппозицию, отметил собеседник ФАН.

«Его вынудили уйти со своего поста в ноябре 2017 года, но это не был переворот. Я подозреваю, там была неформальная договоренность, что он в политику особо лезть не будет, а власти обеспечивают ему райские условия проживания», — уточнил африканист.

Он считает, что кончина Мугабе на жизни страны никак реально не скажется.

«Курс страны это, естественно, не изменит. Президент по-прежнему соратник и старый боевой товарищ Мугабе, подтвердивший приверженность курсу на независимость и развитие».

Карамаев уверен, что, несмотря на это, о смерти Мугабе можно сказать только как об окончании гигантской эпохи.

«Нельзя сказать иначе как затасканной банальной фразой «Умерла эпоха». Действительно гигантская эпоха! Этот человек добился освобождения страны, стал первым ее президентом, вывел Зимбабве в разряд ведущих стран юга Африки. Он определил будущее страны. Мугабе будет похоронен на Аллее Героев. Будут государственные похороны по высшему разряду. Еще что-нибудь в столице назовут в его честь. Потому что он был лидером — Ленин и Сталин в одном лице. Выдающаяся фигура. Культовая! Он добился победы в освободительной войне. Не только занял власть, но и удержался», — констатировал эксперт.

Что же касается роли Зимбабве для нашей страны, то, по мнению собеседника ФАН, Африка для России не столь приоритетна, как отношения, скажем, с азиатским регионом.

«С другой стороны, Африка — тот участок мира, к которому СССР и теперь Россия относится с очень большим вниманием, — полагает он. — Скоро будет саммит Россия — Африка, что подчеркивает важность наших отношений с африканскими странами. Таким образом, Зимбабве для РФ — достаточно важная страна. По своему геополитическому значению некоторые другие африканские страны играют гораздо меньшую роль. Зимбабве — одна из ключевых стран на юге Африки. В политическом смысле у нас прекрасные отношения. Министр иностранных дел РФ два раза там был. Действующий президент Зимбабве в этом году посетил РФ. Мугабе также был в нашей стране несколько раз».

С двусторонними экономическими отношениями, по мнению африканиста, тоже все хорошо.

«Есть определенное экономическое сотрудничество. «Алроса» там присутствует. Идет разработка платинового месторождения», — уточнил Карамаев.

Напомним, первый президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался сегодня, 6 сентября, в возрасте 95 лет.